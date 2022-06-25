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القاهرة في السبت 25 يونيو 2022 01:46 مساءً - محمد السيد - /706835/الكشف-وتوفير-العلاج-لـ640-مواطن-ضمن-مبادرة-عينك-في-عنينا-ببني-سويف

أعلن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف عن نتائج القافلة الطبية التي نظمتها مؤسسة صناع الحياة للتنمية "أمس" بقرية اشمنت،بالتعاون والتنسيق مع مديرية الصحة والوحدة المحلية،لمكافحة مسببات العمي ،ضمن مبادرة "عينك في عنينا" للكشف وعلاج أمراض العيون،تحت مظلة المبادرة الرئاسية"حياة كريمة"والتي تستهدف إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا.

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وأوضح المحافظ، أنه تم خلال القافلة الكشف على 640 حالة وصرف العلاج لعدد290 ، وتسليم 210 نظارة طبية ، فيما تم تحويل 150 حالة التي تستلزم التدخل الجراحي، بأحد المراكز الطبية المتخصصة لإجراء العمليات المطلوبة وذلك بالمجان

تسهيل مهام عمل القافلة

وأصدر محافظ بني سويف في وقت سابق توجيهاته لمسؤولي الوحدة المحلية بتقديم كافة التيسيرات اللازمة لتسهيل مهام عمل القافلة، حيث تم التنسيق مع المشرفين من المؤسسة والوحدة المحلية، لتجهيز موقع إقامة القافلة، وتزويدها بمقاعد ومظلة لانتظار المواطنين، وتنظيم عملية الدخول والخروج، وتكثيف أعمال النظافة بمكان ومحيط القافلة.

تعليم بني سويف تحصد 3 مراكز على مستوى الجمهورية في مسابقات طلابية

وفي في سياق أخر أعلنت مديرية التربية والتعليم ببني سويف، فوز عدد من الطلاب والمدارس في بعض المسابقات الفنية والتربوية التي تم تنظميها على مستوى الجمهورية في مجالات الرسم والنحت والتصوير.

وفاز الطالب فام عماد ملاك سيد مدرسة الشهيد كمال طه المعصراوي بناصر بالمركز الثاني على مستوى الجمهورية في مسابقة قريتي "رسم وتصوير"والتي شاركت فيها مدارس المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وحصد الطالب أنس محمد مصطفى مدرسة الشهيد عبد المنعم رياض الثانوية بنين بإدارة تعلمي ببا بالمركز الثاني في مسابقة "آدم وحنين" (نحت) في دورتها الــ 6 والتي تقام لمراحل التعليم قبل الجامعي، فيما فازت مدرسة الشهيد عبد المنعم رياض الثانوية بنين بالمركز الخامس على مستوى الجمهورية في مسابقة المجلة الالكترونية.

دور الأنشطة التربوية

ومن جانبه هنأ المحافظ الفائزين ولأسرة التعليم، على هذا التميز والأداء المشرف، مؤكداً على أهمية تفعيل دور الأنشطة التربوية التي تهدف إلى بناء شخصية الطلاب وغرس قيم الولاء والانتماء وحب الوطن لدى الطلاب من خلال المشاركة في برامج وأنشطة تعير عن طاقاتهم والكشف عن مواهبهم وتنميتها.