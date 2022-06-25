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القاهرة في السبت 25 يونيو 2022 01:46 مساءً - محمد السيد - /706833/تعليم-بني-سويف-تحصد-3-مراكز-على-مستوى-الجمهورية-في-مسابقات-طلابية-للرسم-والنحت-والتصوير

أعلنت مديرية التربية والتعليم ببني سويف، فوز عدد من الطلاب والمدارس في بعض المسابقات الفنية والتربوية التي تم تنظميها على مستوى الجمهورية في مجالات الرسم والنحت والتصوير.

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فاز الطالب فام عماد ملاك سيد مدرسة الشهيد كمال طه المعصراوي بناصر بالمركز الثاني على مستوى الجمهورية في مسابقة قريتي "رسم وتصوير"والتي شاركت فيها مدارس المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

كما فاز الطالب أنس محمد مصطفى مدرسة الشهيد عبد المنعم رياض الثانوية بنين بإدارة تعلمي ببا بالمركز الثاني في مسابقة "آدم وحنين" (نحت) في دورتها الــ 6 والتي تقام لمراحل التعليم قبل الجامعي، فيما فازت مدرسة الشهيد عبد المنعم رياض الثانوية بنين بالمركز الخامس على مستوى الجمهورية في مسابقة المجلة الالكترونية.

دور الأنشطة التربوية

ومن جانبه تقدم المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم بالتهنئة للفائزين ولأسرة التعليم ،على هذا التميز والأداء المشرف، مؤكداً على أهمية تفعيل دور الأنشطة التربوية التي تهدف إلى بناء شخصية الطلاب وغرس قيم الولاء والانتماء وحب الوطن لدى الطلاب من خلال المشاركة في برامج وأنشطة تعير عن طاقاتهم والكشف عن مواهبهم وتنميتها.

السكرتير العام لبني سويف يشرف على إجراءات إلغاء معبر مشاه عشوائي بمنطقة العبور

وفي سياق أخر أشرف اللواء سامي علام، السكرتير العام المساعد، على أعمال رفع وإلغاء معبر المشاة العشوائي أعلى ترعة الإبراهيمية بمنطقة العبور، حفاظا على أمن وسلامة المواطنين، والذي كان يستخدمه المواطنون بطريقة عشوائية للانتقال من غرب الإبراهيمية إلى الجانب الشرقى لمديريات التنظيم والإدارة و الصحة، مرورا على خطوط السكك الحديدية، الأمر الذي يعرض حياة المارة للخطر، حيث تم إلغاء ورفع المعبر.

وجاء ذلك بحضور المحاسب هاني الجويلي رئيس مدينة بني سويف، ومسئولي الري وقوات الامن، ليكون العبور الآمن بين تلك المناطق وغيرها من خلال مزلقان الشاملة، وذلك لتحقيق الأمان والسلامة للمواطنين.