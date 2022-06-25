حملات توعية وتحديث البيانات.. أبرز توصيات لجنة رعاية الغارمين والغارمات

جدة - نرمين السيد - عقدت اللجنة الوطنية لرعاية الغارمين والغارمات، اليوم السبت، اجتماعها بوزارة التضامن الاجتماعى، بمشاركة ممثلين عن الوزارات والمؤسسات الشريكة المختلفة وعدد من الجمعيات الأهلية.





وشهد الاجتماع مناقشة العديد من الموضوعات محل اهتمام اللجنة، كما تم استعراض الإجراءات التى تم تنفيذها خلال الفترة السابقة فيما يخص قضية الغارمين والغارمات ومستجدات إنشاء منصة لهم، بالإضافة إلى سبل حوكمة منظومة التعامل معهم خلال الفترة المقبلة.

وانتهت اللجنة فى ختام اجتماعها إلى عدد من التوصيات المهمة والتى من شأنها حماية هذه الفئة، وتم الاتفاق على تحفيز دور المساجد والكنائس لإطلاق حملات توعوية مكثفة لتوعية المواطنين بمخاطر الغرم، وتوجيه الجمعيات الأهلية أعضاء اللجنة على تصنيف الحالات وفقا للأسبقية، على أن يتم البدء بالحالات الصادر ضدهم أحكاما نهائية بالسجن والأمهات المعيلات.

كما تم الاتفاق على عقد اجتماع للاتفاق على نموذج موحد لبحث الحالة الموحد وتحديث قاعدة بيانات الغارمين مع آلية لتسجيلهم بين الجهات العاملة فى هذا المجال واقتراح نقل تبعية اللجنة الوطنية لتكون تحت رئاسة مجلس الوزراء، على أن تتولى بالإضافة إلى اختصاصاتها مكافحة ظاهرة الغرم بالمجتمع بما يمنع تضارب الجهود وعدم تحقيق الفاعلية القصوى.

وتم الاتفاق على قيام وزارة العدل بدراسة تغليظ العقوبة على من يستغل حاجة الغارمين والغارمات لابتزازهم بشتى السبل، ودراسة إجراء تعديل تشريعى يجرم طرفى التوقيع على بياض وينفى قانونية إيصال الأمانة الموقع على بياض وعدم اعتباره صكا قانونيا للمديونية لانتفاء قدرة الدائن على الدفع به أمام القضاء تنفيذا للتوجيهات الرئاسية، بالإضافة إلى ضرورة دراسة سن تشريع لتحويل العقوبة بحبس الغارم إلى خدمة مدنية بدون مقابل أو بمقابل بسيط حتى لا يعود فى بوتقة الغرم مرة أخرى.

وتمت التوصية أيضا بضرورة التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعى لتوفير التمكين الاقتصادى للغارمين بجميع أشكاله، وتوقيع بروتوكول تعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى لتوفير التمويل الآمن لمشروعات الغارمين بفائدة بسيطة وتسجيل علامة تجارية لمنتجاتهم وتوفير الطرق المختلفة لتسويقها وتوفير دراسات جدوى للمشروعات المختلفة للغارمين والتى تتناسب مع البيئة المحيطة بهم وتدريبهم عليها قبل التنفيذ، فضلا عن إجراء دراسة محدثة لنوعية المشروعات التى تحتاج إليها كل محافظة بما يتفق مع مواردها مع تكليف فريق عمل لدراسة حالة الغارم للوقوف على إمكانياته المهنية ليتسنى اختيار نوع المشروع الذى يمكن تنفيذه.