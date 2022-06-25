إحباط محاولة تهريب كمية من السجائر الأجنبية بجمارك بورسعيد

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ووصلت معلومات سرية لإدارة منفذ الرسوة الجمركى بمحاولة "ع . م . س . ع" سائق السيارة رقم "ط و ل 8594" وبرفقته "ع . ف . م . ح" تهريب كمية من السجائر الأجنبية الصنع.
وبالعرض على مدير إدارة المنافذ قرر تشكيل لجنة جمركية برئاسة وهبة رمضان، مدير منفذ الرسوة، ومحمد الحليلى، مدير التعريفة، وسامى أبوسرجيوس، وعبد الحليم عبد الجواد بالإجراءات الجمركية لتفتيش السيارة فتبين وجود 236 قاروصة سجائر أنواع وماركات مختلفة أجنبية الصنع غير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية مخبأة مكان الإطار الاحتياطى للسيارة وأسفل الدواسات الأمامية والخلفية.
وتم تحرير استمارات معاينة رقم 263892، وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة 188 ألف 800 جنيه.
وقرر مدير إدارة المنافذ الجمركية اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى.
يأتى ذلك تنفيذ تعليمات الشحات الغتورى، رئس مصلحة الجمارك، ومحمد حسام، رئيس الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد والمنطقة الحرة، ومحمد حنفى مستشار رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كل محاولات التهرب الجمركى.
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