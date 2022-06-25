إحباط محاولة تهريب كمية من السجائر الأجنبية بجمارك بورسعيد

جدة - نرمين السيد - تمكنت الإدارة العامة للمنافذ المنطقه الحرة ببورسعيد برئاسة السيد أحمد حسن بالتنسيق مع شرطة موانئ بورسعيد من ضبط محاولة تهريب كمية من السجائر الأجنبية الصنع غير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية رقم 430 لسنة 2021 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية.





ووصلت معلومات سرية لإدارة منفذ الرسوة الجمركى بمحاولة "ع . م . س . ع" سائق السيارة رقم "ط و ل 8594" وبرفقته "ع . ف . م . ح" تهريب كمية من السجائر الأجنبية الصنع.

وبالعرض على مدير إدارة المنافذ قرر تشكيل لجنة جمركية برئاسة وهبة رمضان، مدير منفذ الرسوة، ومحمد الحليلى، مدير التعريفة، وسامى أبوسرجيوس، وعبد الحليم عبد الجواد بالإجراءات الجمركية لتفتيش السيارة فتبين وجود 236 قاروصة سجائر أنواع وماركات مختلفة أجنبية الصنع غير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية مخبأة مكان الإطار الاحتياطى للسيارة وأسفل الدواسات الأمامية والخلفية.

وتم تحرير استمارات معاينة رقم 263892، وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة 188 ألف 800 جنيه.

وقرر مدير إدارة المنافذ الجمركية اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى.

يأتى ذلك تنفيذ تعليمات الشحات الغتورى، رئس مصلحة الجمارك، ومحمد حسام، رئيس الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد والمنطقة الحرة، ومحمد حنفى مستشار رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كل محاولات التهرب الجمركى.