حياة كريمة.. صرف 1.3 مليون جنيه مستحقات تعويض 12 وثيقة تأمين لأسر العمال

جدة - نرمين السيد - وجه محمد سعفان وزير القوى العاملة، بصرف قيمة بوليصة التأمين التكافلى ضد الحوادث الشخصية التى تغطى حالات الوفاة أو العجز الكلى المستديم أو الجزئى، وذلك لأسر 6 عمال متوفين من 5 محافظات "الإسكندرية والمنيا والمنوفية وبنى سويف والقاهرة".





كما وجه بصرف مصاريف علاج لـ3 حالات عجز جزئى نتيجة إصابة أثناء العمل، وحالتين استثنائية، وباقى تعويض لأبناء عامل، وذلك فى إطار مبادرة "حياة كريمة" التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، لرعاية الفئات الأكثر احتياجا.

قبل توزيع الشيكات المستحقة لحالات الوفاة والمصابين، رحب وزير القوى العاملة، بالحضور، مقدما لهم أحر التعازى على من فقدوهم من ذويهم، داعيا الله عز وجل أن يتغمدهم جميعا بواسع مغفرته ورحمته وأن يرزق أهلهم الصبر والسلوان، مؤكدا تقديم يد العون والمساعدة اللازمة للمصابين وذويهم لإعانتهم على مصاعب الحياة اليومية واحتياجات الأسر.

وسلم سعفان، الشيكات المستحقة لأسر العمال والتى أصدرتها شركة مصر للتأمين، بإجمالى مليون و378 ألفا و400 جنيه لورثة العمال المتوفين والمصابين، موزعة على النحو التالى: مليون و100 ألف جنيه لأسر المتوفين الستة، و100 ألف جنيه لحالتين استثنائيتين، و54 ألفا و168 جنيها باقى تعويض لأبناء عامل، و124 ألفا و232 جنيها مصاريف علاج وعجز جزئى لـ3 عمال مصابين لحين تحديد نسبة العجز سواء كلى أو جزئى لصرف باقى التعويضات.

ووجه الوزير، رسالة للعمالة غير المنتظمة فى مختلف أنحاء الجمهورية قائلا: "إن الدولة المصرية وقيادتها السياسية متمثلة فى الرئيس عبد الفتاح السيسى وجهت بتقديم جميع أوجه الدعم لكل فئات المجتمع ومنها العمالة المصرية بشكل عام، والعمالة غير المنتظمة بشكل خاص، هدفها مصلحة المواطن بالتعاون بين الجهاز الإدارى للدولة فى مختلف القطاعات".

وقال وزير القوى العاملة، إن بوليصة التأمين التى تقدمها الوزارة لرعاية وحماية تلك الفئة، وتوفير الأمان لأسرهم فى حالات الإصابة أو العجز أو الوفاة، تم رفع قيمة التعويض منها فى العام الجارى إلى 200 ألف جنيه بدلا من 100 ألف جنيه فى العام الماضى 2021، وذلك لتحقيق الرعاية الكاملة لتلك الفئات من مختلف الجوانب تحت مظلة الحماية التأمينية للدولة.

وكلف الوزير، رضا العربى مساعد المستشار المالى للوزير، بإعداد قاعدة بيانات متكاملة عن أهالى العمال المتوفيين، ومتابعة حالات المصابين مع مديريات القوى العاملة لتلبية أى مطالب واحتياجات لهم، من حيث العلاج وأى مساعدة أخرى قد يحتاجها أى منهم، وتوفير فرص عمل مناسبة، طبقا لحالة كل منهما، والتواصل مع وزارة التضامن لتحديد ما إذا كان يمكنهما الانضمام لمبادرة "تكافل وكرامة "، وكذلك التعاون مع الجهات المعنية الأخرى لتوفير أى متطلبات يحتاجها أسر العمال.