رئيس الوزراء يتفقد مشروعات «حياة كريمة» فى قرية نهطاى بزفتى

جدة - نرمين السيد - تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الأعمال الجارية فى مركز الشباب بقرية نهطاى، التابعة لمركز زفتى، ومدرسة نهطاى للتعليم الأساسى، بالإضافة إلى مشروع إنشاء مركز تنمية الأسرة والطفولة بالقرية.





ورافق رئيس الوزراء، فى جولته التفقدية، وزراء التموين والتجارة الداخلية، والتنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحافظ الغربية، ونائب وزير الإسكان لشؤون البنية الأساسية، ونائب محافظ الغربية، ورئيس الجهاز المركزى للتعمير، ورئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، ورئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، ورئيس جهاز تعمير الساحل الشمالى الأوسط، ومدير الوحدة المركزية لمبادرة "حياة كريمة" بوزارة التنمية المحلية، وعدد من قيادات المحافظة.

وترجل رئيس الوزراء ومرافقوه فى أرجاء قرية نهطاى، حيث استمع الدكتور مصطفى مدبولى إلى شرح من الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حول المشروعات الجارى تنفيذها بقرية نهطاى، مشيرا فى هذا الصدد إلى أن القرية تشهد مشروعات تطوير كبيرة فى جميع المرافق والخدمات العامة، وتعد هذه القرية إحدى القرى النموذجية داخل مركز زفتى ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، حيث تم الانتهاء من إنشاء مجمع الخدمات الحكومية المتكاملة بنهطاى، الذى يعد من أبرز مشروعات المبادرة، باعتباره يسهم فى القضاء على معاناة سكان القرى فى الحصول على مختلف الخدمات الحكومية، ويوفر حزمة من الخدمات لأهاليها، من خلال وجود مقرات للمركز التكنولوجى، والسجل المدنى، والشهر العقارى، ومركز خدمات تموينية، ومكتب خدمات بريدية، والوحدة المحلية، والمجلس المحلى، ووحدة للتضامن الاجتماعى.

وتوجه رئيس الوزراء لتفقد أعمال إنشاء مركز شباب قرية نهطاى، حيث استمع إلى شرح من محمود نصار، رئيس الجهاز المركزى للتعمير، حول موقف تنفيذ الأعمال والجدول الزمنى للانتهاء من المشروع، الذى يستهدف توفير مكان لائق بالقرية للأنشطة الرياضية المتنوعة لمساعدة الشباب على ممارسة الرياضة على مساحة 207 أمتار للدور الواحد.

من جانبه، قال مختار حسين، رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالى الأوسط، "يضم الدور الأول لمركز شباب نهطاى صالة ألعاب رياضية، وحضانة، وصالة تنس طاولة، وصالة أخرى للبلياردو، كما يضم المركز صالتين للأنشطة ومكتبة عامة".

وعقب ذلك، تفقد الدكتور مصطفى مدبولى ومرافقوه مشروع إنشاء مدرسة نهطاى للتعليم الأساسى، والتى من المقرر أن تخدم عدة قرى و4 عزب إلى جانب قرية نهطاى، وأشار ناصر حسن، مدير مديرية التربية والتعليم بالغربية، إلى أن المدرسة تقع على مساحة تزيد على 6 آلاف م2، ويبلغ عدد الفصول بها 55 فصلا دراسيا.

كما تفقد رئيس الوزراء أعمال تطوير ورفع كفاءة مدرسة "طلبة السايح للتعليم الأساسى" بنهطاي، وعند دخوله للمدرسة تلقى الدكتور مدبولى باقة ورود من تلاميذ المدرسة الذين يمارسون الأنشطة الصيفية والرياضية، للتعبير عن ترحيبهم بزيارة رئيس الوزراء والمرافقين، ولدى تفقده لأرجاء المدرسة زار مدبولى معرضا فنيا للتلاميذ، الذى يضم لوحات لشخصيات مصرية بارزة، على رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالإضافة إلى لوحات أخرى وتصميمات للخط العربى، وزخارف، بالإضافة إلى لوحات تعبر عن مشروعات المبادرة الرئاسية" حياة كريمة"، كما استمع لأناشيد من التلاميذ، كما حرص على مشاهدة عرض للعبة الكاراتيه الذى أداه التلاميذ فى الملعب المجهز للألعاب الرياضية بالمدرسة.

وخلال تواجده بالمدرسة، استمع رئيس الوزراء لشرح من مدير مديرية التربية والتعليم بالغربية، حيث أشار إلى أن نسبة تنفيذ مشروع تطوير المدرسة بلغت 100%، وتتكون من 3 مبان ملحقة، وبها 52 فصلا دراسيا، و3 قاعات رياض أطفال، وتقام على مساحة نحو 5400 م2، وستخدم المدرسة 10 قرى و4 عزب إلى جانب قرية نهطاى.

وانتقل رئيس الوزراء بعد ذلك لتفقد مشروع إنشاء مركز تنمية الأسرة والطفولة بقرية نهطاى، حيث أوضح رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالى الأوسط، مكونات المشروع، الذى يقع على مساحة تزيد على ألف متر مربع للدور الواحد، ويضم مركز تنظيم أسرة وورشا للتدريب، ومكاتب استقبال وخدمات ومعرضا مفتوحا، ويستهدف المركز تقديم خدمات للأسر والأطفال وكبار السن وذوى الهمم.