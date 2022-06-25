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القاهرة في السبت 25 يونيو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /706836/5-ملايين-جنيه-ضبط-نصاب-الإنترنت-لإحتياله-على-المواطنين-عبر-تطبيق-إلكتروني

المعلومات والتحريات

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة تعرض بعض المواطنين لعمليات نصب وإحتيال إلكترونى والإستيلاء على أموالهم وتهريبها خارج البلاد من خلال أحد التطبيقات الإلكترونية على مواقع التواصل الإجتماعى المختلفة وتم الترويج له عبر مجموعة من الفيديوهات والمنشورات تشرح كيفية حصول المشتركين عبر شبكة الإنترنت على أرباح من ذات التطبيق، وذلك بعد سدادهم رسوم إشتراك حتى يتم الإشتراك فى التطبيق المشار إليه وإيهامهم بتحقيق أرباح يومية أضعاف ما تم سداده منهم مقابل تكليفهم بأعمال صوريه بسيطة عبر مواقع التواصل الإجتماعى.

إغلاق التطبيق

وعقب ذلك تم إغلاق التطبيق على شبكة الإنترنت والتوقف عن سداد الأرباح للمشتركين والإستيلاء على أصل المبالغ الخاصة بهم .

فريق بحث وضبط المتهم

تم تشكيل فريق بحث أسفرت جهوده إلى تحديد مستخدم الهاتف المحمول المحول إليه قيمة إشتراكات المجنى عليهم (أحد الأشخاص ، مقيم بمحافظة القاهرة) ، حيث يقوم الأخير بإعتباره وكيلاً للتطبيق للتسويق بحث المواطنين على الإشتراك به مقابل حصوله على نسبة مئوية من الأموال التى تم الإستيلاء عليها من المجنى عليهم، وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه، وبحوزته (24 شريحة هاتف محمول مفعلة ومربوطة بمحافظ مالية إلكترونية وذلك لتلقى الإيداعات من المواطنين المشتركين والإتصال بالضحايا – 2 هاتف محمول – مبلغ مالى من متحصلات نشاطه الإجرامى) .

اعتراف المتهم

وبمواجهته أقر بممارسة نشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه ، وأن المبالغ المالية المضبوطة بحوزته حصيلة نشاطه الإجرامى، وأنه قام بتفعيل خطوط الهواتف المحمولة وإنشاء حوافظ مالية إلكترونية عليها حتى يتم تحويل أموال المشتركين عليها، والذى يتولى بدوره تحويلها لوكلاء آخرين خارج البلاد بإحدى الدول دون معرفة شخصيتهم الحقيقية ، وأن التواصل معهم من خلال أحد التطبيقات .

قيمة المبالغ

قدرت المبالغ المستولى عليها من المواطنين بحوالى 5,1 ملايين جنيه، زتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

ضبط 5 أشخاص أستولوا على أموال محصل بشركة بالجيزة

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة من كلٍ من محصل بإحدى الشركات وسائق، بأنه حال سيرهما بسيارة ملاكى قيادة الثانى بدائرة القسم فوجئا بسيارة ملاكى "بدون لوحات معدنية" يستقلها 4 أشخاص ترجل منها 3 منهم بحوزتهم أسلحة نارية واستولوا منهما على مبلغ مالى خاص بعمل الأول.

جهود البحث

أسفرت جهود فريق البحث بمشاركة قطاع الأمن العام والإدارة العامة لمباحث الجيزة عن أن وراء إرتكاب الواقعة 5 أشخاص، لهم معلومات جنائية، وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم وبحوزتهم (مجموعة صور ضوئية لورقة نقدية فئة 200 جنيه – الأسلحة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة - عدد من الطلقات - تمثال يشتبه فى أثريته - عملات معدنية – عدد من الأقراص المخدرة - كمية من مخدر الحشيش).

ضبط سيارتين

كما أمكن ضبط سيارتين الأولى المستخدمة فى الواقعة ملك شقيق أحد المتهمين له معلومات جنائية "سىء النية" تم ضبطه - الثانية المستخدمة فى الهروب "ملك أحد المتهمين"، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة وقرر أحد المتهمين أن شقيقه يعمل محصل بالشركة المشار إليها ومن خلال تواجده معه بالمنزل علم بخط سير تحركات المبالغ المالية، فإتفق مع باقى المتهمين ورصدوا تحركات نقل الأموال وبتاريخ الواقعة توجه المتهمين مستقلين سيارة لمحل البلاغ وبحوزتهم الأسلحة المضبوطة وارتكبوا الواقعة على النحو المشار إليه ولاذوا بالهرب ،كما قرروا حيازتهم المضبوطات لإستخدامها فى وقائع نصب وحيازتهم للمواد والأقراص المخدرة بقصد الإتجار، وأرشدوا عن جزء من المبلغ المالى المستولى عليه وأضافوا بإنفاقهم باقى المبلغ المستولى عليه على متطلباتهم الشخصية، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.