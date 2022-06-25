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القاهرة في السبت 25 يونيو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /706832/قبل-قرعة-دور-الـ-16-الأندية-المشاركة-في-كأس-مصر-النسخة-الجديدة

تُجرى اليوم السبت الموافق 25 من يونيو الجاري، قرعة دور الـ 16 من بطولة كأس مصر نسخة 2022، وذلك في مقر اتحاد الكرة المصري، وفي حضور ممثلين عن الأندية الـ 16 التي صعدت لهذا الدور.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وصعد 16 فريق لهذا الدور، بعدما نجحوا في تخطي عقبة دور الـ 32، وخلال هذه السطور نبرز لكم أسماء الأندية المشاركة في قرعة دور الـ 16 من البطولة الأعرق في تاريخ الكرة المصرية:

1_ الأهلي

_ 2 الزمالك

3_ بيراميدز

4_ إنبي

5_ سموحة

6_ الإسماعيلي

7_ المصري البروسعيدي

8_ المقاولون العرب

9_ سيراميكا كلوباترا

10_ إيسترن كامباني

11_ طلائع الجيش

12_ كفر الشيخ

13_ البنك الأهلي

14_ منتخب السويس

15_ مصر المقاصة

16_ الجونة

تُجرى القرعة في تمام الواحدة ظهر اليوم السبت بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم، وتُقام القرعة بطريقة غير موجهة أي من الممكن أن نشهد على صدام ناري بين الأهلي والزمالك في دور الـ 16 من بطولة كأس مصر، أو الأهلي وبيراميدز مرة أخرى.

وشهدت النسخة الأخيرة من بطولة كأس مصر، على تتويج النادي الأهلي بطلاً لها في عام 2020، بعد الفوز بركلات الترجيح على فرق طلائع الجيش، بعد أن انتهت مباراة الأشواط الأصلية بنتيجة التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، وقتها سجل محمودد عبد المنعم “كهربا” هدف التقد للشياطين الحمر في الدقيقة 65 من زمن الشوط الثاني، ثم تعادل ناصر منسي للفريق العسكري، في الدقيقة 85 من نفس الشوط، ولجئوا للأشواط الإضافية والتي انتهت بنفس النتيجة، لتُحسم المباراة عن طريق ركلا الترجيح.

مباراة الأهلي وبيراميدز

على الجانب الآخر، يستعد فريق الكرة بالنادي الأهلي لمواجهة فريق بيراميدز في دور الثمانية من بطولة كأس مصر في نسخته القديمة، وذلك في تمام التاسعة والنصف مساء غد الأحد الموافق 26 من يونو الجاري، ويستضيف ستاد القاهرة الدولي هذا اللقاء المرتقب من جانب الجماهير المصرية، وذلك نظراً للطابع الحماسي الذي يغلب على مباريات الفريقين.