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القاهرة في السبت 25 يونيو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /706830/ثبتوهم-في-الشارع-ضبط-5-أشخاص-أستولوا-على-أموال-محصل-بشركة-بالجيزة

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة من كلٍ من محصل بإحدى الشركات وسائق، بأنه حال سيرهما بسيارة ملاكى قيادة الثانى بدائرة القسم فوجئا بسيارة ملاكى "بدون لوحات معدنية" يستقلها 4 أشخاص ترجل منها 3 منهم بحوزتهم أسلحة نارية واستولوا منهما على مبلغ مالى خاص بعمل الأول.

جهود البحث

أسفرت جهود فريق البحث بمشاركة قطاع الأمن العام والإدارة العامة لمباحث الجيزة عن أن وراء إرتكاب الواقعة 5 أشخاص، لهم معلومات جنائية، وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم وبحوزتهم (مجموعة صور ضوئية لورقة نقدية فئة 200 جنيه – الأسلحة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة - عدد من الطلقات - تمثال يشتبه فى أثريته - عملات معدنية – عدد من الأقراص المخدرة - كمية من مخدر الحشيش).

ضبط سيارتين

كما أمكن ضبط سيارتين الأولى المستخدمة فى الواقعة ملك شقيق أحد المتهمين له معلومات جنائية "سىء النية" تم ضبطه - الثانية المستخدمة فى الهروب "ملك أحد المتهمين"، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة وقرر أحد المتهمين أن شقيقه يعمل محصل بالشركة المشار إليها ومن خلال تواجده معه بالمنزل علم بخط سير تحركات المبالغ المالية، فإتفق مع باقى المتهمين ورصدوا تحركات نقل الأموال وبتاريخ الواقعة توجه المتهمين مستقلين سيارة لمحل البلاغ وبحوزتهم الأسلحة المضبوطة وارتكبوا الواقعة على النحو المشار إليه ولاذوا بالهرب ،كما قرروا حيازتهم المضبوطات لإستخدامها فى وقائع نصب وحيازتهم للمواد والأقراص المخدرة بقصد الإتجار، وأرشدوا عن جزء من المبلغ المالى المستولى عليه وأضافوا بإنفاقهم باقى المبلغ المستولى عليه على متطلباتهم الشخصية، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني و1558 لقائدة الدراجات النارية

نجحت الأجهزة الأمنية خلال الـ 24 ساعة الماضية، في تحرير 2797 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني، وقامت برفع 56 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع، كما ضبطت 1558 مخالفات لقائدى الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة.

ضبط 404 قضية تموينية في 25 ساعة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الإستراتيجية، وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمى، وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط 404 قضية تموينية بمضبوطات بلغت قرابة 76 طن مواد غذائية وغير غذائية.

حجب السلع

كما نجحت قوات الأمن فى مجالى حجب السلع الإستراتيجية والإستيلاء على السلع المدعومة في ضبط أكثر من 17 طن مواد غذائية وغير غذائية، وفى مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمى للسلع الغذائية تم ضبط قرابة 44 طن، وفي مجال البيع بأزيد لمواد البناء تم ضبط 15 طن أسمنت.

قضايا المخابز

وعلى جانب أخر تم ضبط 613 قضية من بينها 85 قضية "خبز ناقص الوزن" في مجال قضايا المخابز، و92 قضية "خبز غير مطابق للمواصفات "، وفى مجال ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلى تم ضبط قضيتين بمضبوطات بلغت قرابة 3 طن أقماح محلية.