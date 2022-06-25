انت الان تتابع تفاصيل خبر مصطفى زمزم لـ دوت الخليج: الرئيس السيسى دعم التحالف بما يقرب من 9مليار جنيه لخدمة المواطن المصرى حصرياً على موقعنا

القاهرة في السبت 25 يونيو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /706828/مصطفى-زمزم-لـ-تحيا-مصر-الرئيس-السيسى-دعم-التحالف-بما-يقرب-من-9مليار-جنيه-لخدمة-المواطن-المصرى

قال الدكتور مصطفى زمزم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير للتنمية، أنه على الرغم أن التحالف الوطنى للعمل الأهلى تم تدشينه فى فبراير 2022 إلا أن رسالته بدأت تتواجد بشكل فعال على أرض الواقع وهذا أمر له العديد من الأسباب حيث صدق النوايا من جميع الأطراف المشاركة له وأيضا التخطيط الواعى من الغرفة المركزية من المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

دوت الخليج

التحالف الوطني

و أضاف زمزم، في ندوة دوت الخليج: أنا بالمناسبة بشكر زملائنا القائمين على التنسيق بداية من الدكتورة نهى طلعت عبد القوى كأمين سر للتحالف،وباقى الزملاء بمؤسسة حياة كريمة وأيضا كافة الزملاء من الجمعيات والشركاء، وبالتالى وفق النوايا الصادقة والتخطيط الواعى أصبحنا أمام رسالة واضحة وهو أن نكون أمام "تشبيك" لكافة أعمال الجمعيات الأهلية فى مصر، وتوحيد قاعدة بيانات المستفدين خاصة أن مصر بها الملايين الذين يستفيديون من جهود العمل الأهلى.

و تابع: وفق هذه الرسالة بعد أن تم التدشين فى فبراير 2022..حتى نهاية مايو الماضى قمنا بالعديد من المشروعات التنموية أو خدمية أو مساعدات إنسانية مايقرب من 1.1مليار جنيه وتفضل الرئيس بدعم التحالف بما يقرب من 9مليار جنيه هتضخ فى خدمات مختلفة على المستوى الطبى والاقتصادي وأيضا كافة صور المساعدات الإنسانية جراء تحديات كورونا والحرب الروسية الإوكرانية.

وأكد رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير للتنمية، أن التحالف الوطنى كان له دور فعال خلال هذه الشهور بأن قام التحالف بتوحيد الجهود المبذولة وبالتالى الاستفادات كانت بشكل متطور ومحقق للغرض بدون أى إزدواجية وإعطاء الفرصة الأكبر للأولويات فى الاحتياجات اللازمة بالتعاون مع أجهزة الدولة المصرية التنفيذية فى الدولة حيث وزارة التضامن وخاصة بتكافل وكرامة، وبالتالى أصبحنا فى طريق الضبط لوصول جهود العمل الأهلى إلى مُستحقيه ومن نستطيع القول بأن التحالف حقق منع الإزدواجية وأوجد رؤية متوافق عليها فى العمل تخدم بيئة العمل التنموى دون الخيرى فقط.