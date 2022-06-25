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القاهرة في السبت 25 يونيو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /706827/الأمم-المتحدة-عام-2023-قد-يكون-أسوأ-الأعوام-فى-المجاعات

أبدي الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، قلقه من أن يكون عام 2023 هو أسوأ الأعوام على مستوي العالم بسبب المجاعات التي يشهدها عدد من البلدان فى مختلف انحاء العالم.

دوت الخليج

وقال الأمين العام للأمم المتحدة فى تغريدة له عبر صفحته الرسمية على تويتر بأن :" نتوقع أن تشاهد مناطق متعددة حول العالم مجاعات وسيعاني منها الملايين من الأشخاص".

أزمة جوع عالمية

وأضاف غوتيريش:" العالم يواجه أزمة جوع عالمية، وقد أدت العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا إلى تفاقم هذه الأزمة بعد جائحة كورونا واضطرابات المناخ".

وذكر الأمين العام للأمم المتحدة بأن هناك حاجة إلى قيادة سياسية وقيادة قوية للقطاع الخاص من اجل استجابة منسقة متعددة الأطراف". مؤكدا غوتيريش بأنه:" لا يمكن العالم قبول المجاعة والجوع الجماعي فى القرن الحادي والعشرين".

34 دولة على شفا المجاعة

وتابع غوتيريش بأن :" ملايين الأشخاص فى 34 دولة على شفا المجاعة" مطالبا بإجتماع على مستوي الوزراء حول الأمن الغذائي لكي يقوم باتخاذ خطوات عملية من أجل تحقيق الأستقرار فى أسواق الغذاء والعمل على تقليل التقلبات فى أسعار السلع.

ويذكر أن مؤشر الأمن الغذائي العالمي قد أشار إلى تعرض أكثر من 460 ألف شخص فى الصومال واليمن وجنوب السودان إلى مجاعة.