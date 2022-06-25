انت الان تتابع تفاصيل خبر الداخلية: 2797 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني و1558 لقائدي الدراجات النارية حصرياً على موقعنا

القاهرة في السبت 25 يونيو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /706823/الداخلية-2797-مخالفة-عدم-تركيب-الملصق-الإلكتروني-و1558-لقائدي-الدراجات-النارية

نجحت الأجهزة الأمنية خلال الـ 24 ساعة الماضية، في تحرير 2797 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني، وقامت برفع 56 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع، كما ضبطت 1558 مخالفات لقائدى الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة.

ضبط 404 قضية تموينية في 25 ساعة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الإستراتيجية، وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمى، وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط 404 قضية تموينية بمضبوطات بلغت قرابة 76 طن مواد غذائية وغير غذائية.

حجب السلع

كما نجحت قوات الأمن فى مجالى حجب السلع الإستراتيجية والإستيلاء على السلع المدعومة في ضبط أكثر من 17 طن مواد غذائية وغير غذائية، وفى مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمى للسلع الغذائية تم ضبط قرابة 44 طن، وفي مجال البيع بأزيد لمواد البناء تم ضبط 15 طن أسمنت.

قضايا المخابز

وعلى جانب أخر تم ضبط 613 قضية من بينها 85 قضية "خبز ناقص الوزن" في مجال قضايا المخابز، و92 قضية "خبز غير مطابق للمواصفات "، وفى مجال ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلى تم ضبط قضيتين بمضبوطات بلغت قرابة 3 طن أقماح محلية.

مقر مجمع النيابات الإدارية بالغردقة

يفتتح المستشار عزت أبو زيد رئيس هيئة النيابة الإدارية، واللواء عمرو حنفي – محافظ البحر الأحمر، ولفيف من قيادات النيابة الإدارية والمحافظة،مبنى مجمع النيابات الإدارية بالغردقة الكائن بشارع زهران المتفرع من شارع النصر بالغردقة، وذلك صباح يوم الإثنين.

محتويات المبني

وأكدت النيابة الادارية أن المبني يشمل مقر مكتب فني الغردقة ونيابتي الغردقة القسم الأول والقسم الثاني، كما يشهدا إعلان اكتمال منظومة التحول الرقمي والميكنة الشاملة بمجمع النيابات الإدارية بالغردقة.

مراسم الإحتفالية لعرض العمليات الإنشائية

وأضافت أن الإحتفالية ستشهد عرض تقديمي للعمليات الإنشائية التي تمت بالمجمع، يعقبه عرض إدارة التحول الرقمي بالنيابة الإدارية حول اكتمال وتفعيل منظومة التحول الرقمي بالمجمع، وبعد ذلك يتوجه الحضور لمقر مجمع النيابات الإدارية بشارع زهران بالغردقة لقص شريط الافتتاح.