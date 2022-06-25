انت الان تتابع تفاصيل خبر بعد 5 سنوات عجاف.. حجازي مع موعد لـ معانقة الذهب في هذه الحالة حصرياً على موقعنا

القاهرة في السبت 25 يونيو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /706822/بعد-5-سنوات-عجاف-حجازي-مع-موعد-لـ-معانقة-الذهب-في-هذه-الحالة

أصبحت خطوة واحدة تفصل النجم المصري أحمد حجازي والمحترف ضمن صفوف نادي اتحاد جدة، عن التتويج ببطولة جديدة، وذلك بعد غيابه عن منصات التتويج لمدة 5 سنوات .

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

حجازي لم يُتوج بأي لقب منذ أن رحل عن النادي الأهلي في صيف عام 2017، قاصداً الدوري الإنجليزي وبالتحديد نادي ويست بروميتش ألبيون، والذي كان قد هبط لدوري التشامبيونز شيب، وبعدها قرر حجازي الانضمام لصفوف نادي العميد السعودي، وأظهر تفوقاً على المستوى الفردي ولكن لم يتوج بأي لقب مع الفريق السعودي حتى الآن.

وبات فريق الاتحاد، على مقربة من تحقيق لقب دوري محمد بن سلمان، ويفصله خطوة واحدة وهي تحقيق الفوز في مباراته الأخيرة أمام نادي الحزم، ولكن بشرط تعادل أو هزيمة نادي الهلال أمام فريق الفتح، الأمر الذي قد يجعله بطلاً للدوري.

أما إذا حقق فريق الاتحاد الفوز في الجولة الأخيرة من الدوري السعودي، وكذلك نادي الهلال، في هذه الحالة يُتوج الزعيم بطلاً للدوري، ويحل العميد وصيفاً، فالفريقان يتقاسما صدارة الدوري السعودي برصيد 67 نقطة لكلاً منهما، ولكن تقف المواجهات المباشرة في صفوف نادي الهلال، والذي كان قد أبرز تفوقاً على العميد في مواجهاته أمامه سواء في الدور الأول والذي حقق فيه الفوز بنتيجة هدفين، ثم في الدور الثاني حقق الفوز بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

ويأتي الصراع في الدوري السعودي، ليس فقط على حسم اللقب، ولكن أيضاً على الهابطين إلى الدرجة الثانية من البطولة، وخلال هذه السطور نستعرض معكم جدول ترتيب دوري محمد بن سلمان قبل جولة واحدة من نهاية مشوار البطولة:

1_ الهلال السعودي 67 نقطة

2_ الاتحاد 67 نقطة

3_ النصر السعودي 58 نقطة

4_ الشباب السعودي 54 نقطة

5_ ضمك 43 نقطة

6_ الفتح 35 نقطة

7_ الفيحاء 35 نقطة

8_ أبها 35 نقطة

9_ الطائع 34 نقطة

10_ التعاون 33 نقطة

11_ الفيصلي 33 نقطة

12_ الرائد 33 نقطة

13_ الباطن 32 نقطة

14_ الاهلي السعودي 31 نقطة

15_ الاتفاق السعودي 31 نقطة

16_ الحزم 17 نقطة.