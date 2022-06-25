انت الان تتابع تفاصيل خبر بعد غياب سنوات وهجوم حفلاته.. سعد لمجرد يحيي حفل زفاف بمصر حصرياً على موقعنا

القاهرة في السبت 25 يونيو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /706816/بعد-غياب-سنوات-وهجوم-حفلاته-سعد-لمجرد-يحيي-حفل-زفاف-بمصر

عاد الفنان سعد لمجرد للقاهرة بعد غياب سنوات لإحياء حفل زفاف بالقاهرة، في أول ظهور له في مصر بعد أزماته الأخيرة وحملات الهجوم عليه.

دوت الخليج يرصد تفاصيل حفل سعد لمجرد في مصر

سعد لمجرد في مصر

أثار سعد لمجرد ضجة كبيرة خلال الساعات القليلة الماضية بسبب ظهوره في حفل زفاف مرتدية ملابس غريبة شبهها الجمهور بالبيجاما.

وعلى الرغم من هجوم النساء عليه ورفضهم حفلاته في مصر، والحملات الهجومية ضده مؤخرًا، ظهر لمجرد بعد غياب سنوات عن مصر.

وقدم خلال الحفل مجموعة من أغانيه المميزة مثل لمعلم ومن أول دقيقة وانتي باغية واحد، ويابنت السلطان، وغيرها من الأغاني لنجوم آخرين.

الهجوم على سعد لمجرد

وفي سياق آخر، كان قد ألغي حفل سعد لمجرد في العراق وتداول عدد من العراقيين مقاطع فيديو توضح سبب إلغاء الحفل بمجرد ظهور مئات من المتظاهرين الذين أدوا صلاة المغرب أمام البوابة وحاولوا اقتحام مكان الحفل لمنعه.

ويشار أن آخر أعمال سعد لمجرد كانت أغنية من أول دقيقة التي شارك بها الفنانة اللبنانية إليسا، وحققت الأغنية نسب مشاهدات عالية وصلت إلى 140 مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

ويذكر أنه تم إلغاء أكثر من حفل لسعد لمجرد بعد حملات ضده نتيجة لاتهامه في قضايا اغتصاب، وتعرضت بسببه الفنانة إليسا لانتقادات.

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وكانت أغنية "من أول دقيقة" التي تعاون فيها سعد لمجرد مع إليسا من كلمات أمير طعيمة، وألحان رامي جمال، توزيع أحمد إبراهيم.

وفي سياق آخر، كان الفنان المغربي سعد لمجرد شارك متابعيه وجمهوره بنشره لقطات لأبرز اللحظات من حفله بموسم جدة وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي.

وأعرب عن شكره وسعادته بحفله في جدة وكتب: “غناها الموسيقار السعودي الدكتور عبدالرب ادريس ... ليلة لو باقي ليلة وفي جدة عشت تلك الليلة التي لطالما تمنيتها وجاءت رؤية 2030 لتحققها لي.. شكراً لصاحب الرؤية الامير محمد بن سلمان وشكراً لهيئة الترفيه ورئيسها المستشار تركي ال الشيخ".