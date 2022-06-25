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القاهرة في السبت 25 يونيو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /706813/رئيس-النيابة-الإدارية-ومحافظ-البحر-يفتتحان-مقر-مجمع-النيابات-بالغردقة-الاثنين
يفتتح المستشار عزت أبو زيد رئيس هيئة النيابة الإدارية، واللواء عمرو حنفي – محافظ البحر الأحمر، ولفيف من قيادات النيابة الإدارية والمحافظة،مبنى مجمع النيابات الإدارية بالغردقة الكائن بشارع زهران المتفرع من شارع النصر بالغردقة، وذلك صباح يوم الإثنين.
محتويات المبني
وأكدت النيابة الادارية أن المبني يشمل مقر مكتب فني الغردقة ونيابتي الغردقة القسم الأول والقسم الثاني، كما يشهدا إعلان اكتمال منظومة التحول الرقمي والميكنة الشاملة بمجمع النيابات الإدارية بالغردقة.
مراسم الإحتفالية
وأضافت أن الإحتفالية ستشهد عرض تقديمي للعمليات الإنشائية التي تمت بالمجمع، يعقبه عرض إدارة التحول الرقمي بالنيابة الإدارية حول اكتمال وتفعيل منظومة التحول الرقمي بالمجمع، وبعد ذلك يتوجه الحضور لمقر مجمع النيابات الإدارية بشارع زهران بالغردقة لقص شريط الافتتاح.
الجنايات تستمع لمرافعة الدفاع في رشوة وزارة الصحة
تستكمل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، بعد قليل، مُحاكمة 4 مُتهمين بالقضية المعروفة إعلامياً بـ"رشوة وزارة الصحة".
تعُقد الجلسة برئاسة المستشار أسامة الرشيدي وعضوية المستشارين فتحي سليم محمد الشاوري وسامح سعيد النفاض والدكتور عادل محمد أحمد السيوي.
إحالة المتهمين
وكان أمر المستشار حماده الصاوي النائب العام بإحالة أربعة متهمين للمحاكمة الجنائية؛ لاتهام أولهم بطلبه لنفسه مبلغ 5 ملايين جنيه، وأخذه منها ستمائة ألف جنيه على سبيل الرشوة من مالكَيْ مستشفى خاص بوساطة متهمَيْنِ آخرَيْنِ مقابل استعمال نفوذه للحصول من مسئولين بوزارة الصحة على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارتها بغير ترخيص، وإعداد تقرير مزور يُثبِت -على خلاف الحقيقة- عدم وجود أي مخالفات بها، وقد أُسند للمتهم الرابع ارتكابه ذلك التزوير.
إقامة الدليل
وقد أقامت النيابة العامة الدليل بالدعوى من أقوال ثلاثة عشر شاهدًا من بينهم مالِكَا المستشفى اللذان أبلغا هيئة الرقابة الإدارية بواقعة الرشوة فور طلبها وسايرا المرتشي بإذن من النيابة العامة حتى تمام ضبطه، فضلًا عن إقرارات المتهمَيْن الاثنيْن اللذين توسطا في الرشوة، وفحص هواتف المتهمين المحمولة المضبوطة وما ثبت بها من مراسلات أكدت ارتكاب الواقعة.
تقارير المعاينة بالمستشفى
وكذا اطلاع النيابة العامة على جميع تقارير المعاينة الخاصة بالمستشفى الصحيحة منها والمزورة، والاطلاع على مستندات بنكية تُثبت واقعة تقديم مبلغ الرشوة، علاوة على ما تأيَّد في ذلك من مشاهدة واستماع النيابة العامة لقاء ومحادثات أذنت بتسجيلها.
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