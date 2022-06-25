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القاهرة في السبت 25 يونيو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /706812/أزمات-بالجملة-تلاحق-الزمالك-قبل-نهاية-يونيو-رحيل-8-لاعبين-ومديونية-الاتحاد

أصبحت الأزمات هي الشغل الشاغل لنادي الزمالك في الأونة الأخيرة، فكلما تخلص من بعض المشاكل التي تلاحقه بدأت الأخرى تقف كحائط سد أمام طموحات لاعبيه ومدربيه، ومتوقع أن يشهد نهاية شهر يونيو الجاري والمتبقي فقط 5 أيام على نهايته، العديد من المشاكل التي تؤرق المسئولين داخل القلعة البيضاء.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

من المشاكل التي بدأت تتسلل إلى مسئولي القلعة البيضاء هو انتهاء عقود بعض اللاعبين في الفئة الأولى داخل الفريق، ولم ينجح النادي في التجديد لهؤلاء اللاعبين، ونرصد لكم أبرز اللاعبين الذين ينتهي تعاقدهم مع الفارس الأبيض نهاية الشهر الجاري:

_ يأتي المغربي أشرف بن شرقي، على رأس اللاعبين المقرر أن ينتهي تعاقدهم مع الفريق يوم 30 يونيو الجاري، ولمح اللاعب برحيله عن النادي بعدما نشر صورة عبر حسابه الشخصي بموقع فيس بوك، وهو يودع جمهور الزمالك، الأمر الذي اعتبره البعض أن اللاعب يضغط على إدارة النادي من أجل تجديد مفاوضاتهم معه والتي كانت قد وصلت لباب مسدود، ولم يتم التوصل لاتفاق، مما يشير إلى أن المغربي في طريقه للرحيل عن الزمالك بنهاية يونيو الجاري، ولن ينتظر حتى ينتهي الموسم الكروي للفريق في نهاية أغسطس المقبل.

_ محمد أبو جبل: أحد الأسماء التي باتت مثيرة للجدل داخل نادي الزمالك، فاللاعب تعاقده هو الآخر ينتهي بنهاية يونيو الجاري، وقد كثرت الأقاويل حول توقيعه لأحد الأندية السعودية، الأمر الذي جعله يتهرب من إدارة الزمالك، وتم تحويله للتحقيق بسبب ادعائه الإصابة قبل مباراة القمة.

_ طارق حامد: يعد طارق حامد من اللاعبين الذين باتوا يفتعلون المشاكل داخل نادي الزمالك، فاللاعب لم يتمرن مع الفريق منذ فترة كبيرة، الأمر الذي جعل إدارة النادي تستاء من موقفه خاصة وأنها ليست على علم بما قام به اللاعب خلال المرحلة الماضية، ولكن وفقاً لما أكدته التقارير والتصريحات الخارجة من مسولي نادي الزمالك، فاللاعب مستقبله انتهى مع نادي الزمالك.

_ يحق لكل من ( عمر السعيد، محمد أوناجم، حازم إمام، رزاق سيسيه، ومحمد أشرف روقا) الرحيل عن نادي الزمالك بنهاية الشهر الجاري بسبب انتهاء تعاقدهم وعدم التجديد حتى الآن من جانب أي لاعب من المذكور أسمائهم.

وسط صدم هروب اللاعبين من التجديد، فوجئالزمالك بخطاب اتحاد الكرة الذي يؤكد على أن النادي لديه مديونية لـ الاتحاد المصري تصل لنحو 78 مليون جنيه، ولم يتم سدادهم حتى الآن، الأمر الذي قد يجعل الزمالك معاقباً بغلق القيد لأكثر من فترة، وهو ما عانى منه الفارس الأبيض خلال الموسم الماضي.