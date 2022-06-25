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القاهرة في السبت 25 يونيو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /706809/النائبة-صبورة-السيد-تشيد-بتنفيذ-مشروعات-ب٢٥-مليار-جنية-بالمحافظات-وتؤكد-ساهمت-في-دعم-البنية-الأساسية

أشادت النائبة صبورة السيد عضو مجلس النواب ، بتنفيذ مشروعات ب 25 مليار جنيه بالمحافظات خلال العام المالي الحالي 2021/2022 ، موضحة أن هذه المشروعات ساهمت في دعم البنية الأساسية بما يلبي مطالب أبناء المحافظات ويتفق مع أولويات الدولة المصرية .

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وأشارت السيد، إلى أن الدولة المصرية نجحت مؤخراً، في إنهاء العديد من المشاكل المتعلقة بالبنية التحتية، وذلك من خلال تنفيذ العديد من المشروعات التى تخدم المواطن، فى ظل الاهتمام بتطوير شبكة النقل والمواصلات الدعامة الرئيسية للتنمية .

وطالبت السيد بضرورة مراعاة عدالة التوزيع بين الأقاليم والمحافظات لسد الفجوات التنموية وحتي يشعر المواطنون بنتائج وثمار المشروعات التي يتم تنفيذها خاصة مع تحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف القطاعات والمجالات.

واختتمت صبورة السيد بالتأكيد على أهمية مراعاة محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجاً من خلال التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه والاستمرار في زيادة الموارد المالية اللازمة لتوفير السلع الأساسية للمواطنين.

النائبة صبورة السيد تشيد بتنفيذ مشروعات ب٢٥ مليار جنية بالمحافظات وتؤكد: ساهمت في دعم البنية الأساسية

وكانت وزارة التنمية المحلية، قد أعلنت أنه تم خلال العام المالي الحالي 2021/2022 تنفيذ مشروعات لدعم البنية الأساسية للمحافظات باستثمارات تقدر بحوالي 25 مليار جنيه ، من خلال الاعتمادات التي تم تخصيصها لدواوين عموم المحافظات أو التي وفرتها الوزارة لدعم الاحتياجات العاجلة والطارئة للمحافظات ولاستكمال تنفيذ المشروعات التي تم البدء في تنفيذها في مجالات مد وتدعيم شبكات الكهرباء والإنارة ورصف الطرق وتحسين البيئة والأمن والإطفاء والمرور وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية.