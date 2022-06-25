رئيس قنوات «أون» يستقبل وفدًا إعلاميًا إماراتيًا بمدينة الإنتاج الإعلامي

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القاهرة في السبت 25 يونيو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /706826/رئيس-قنوات-أون-يستقبل-وفدا-إعلاميا-إماراتيا-بمدينة-الإنتاج-الإعلامي

استقبل ألبرت شفيق رئيس شبكة قنوات «أون»، صباح اليوم السبت، وفدًا إعلاميًا إماراتيًا رفيع المستوى.

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وضم الوفد عددًا من أعضاء نادي دبي للصحافة، برئاسة الأستاذة منى المري رئيس نادي دبي للصحافة، ونائب رئيس مجلس دبي للإعلام، بمقر قنوات ON بمدينة الانتاج الإعلامي، بحضور عدد الإعلاميين المصريين منهم الإعلامية لميس الحديدي.

وفدًا إعلاميًا إماراتيًا يزور مصر

واستقبل الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أمس الجمعة، الوفد الإماراتي، برئاسة منى المري رئيس نادي دبي للصحافة ونائب رئيس مجلس دبي للإعلام، وميثاء بوحميد مدير نادي دبي للصحافة، وجاسم الشمسي مدير العلاقات الإعلامية، وذلك بمقر المجلس بماسبيرو.

بحث سبل التعاون بين «الأعلى لتنظيم الإعلام» ونادي دبي للصحافة

وتم خلال اللقاء بحث سبل التعاون بين المجلس ونادي دبي للصحافة ومحلس دبى للاعلام وتنسيق الجهود لخدمة القضايا العربية وذات الاهتمام المشترك بين البلدين ، مؤكدا تبنى المجلس لاستراتيجية اعلامية عربية وفقا لسياسة الرئيس عبدالفتاح السيسي الهادفة الى توحيد الصف العربي وترسيخ العلاقات الطيبة بين مصر وشقيقاتها الدول العربية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول ، وانتهاج سياسة اعلامية تؤدى الى التواصل والتعاول واحترام ارادة الشعوب .

وتناول اللقاء الافكار والرؤى المشتركة للعمل على مواجهة التحديات التي تفرض نفسها على الإعلام العربي، وأهمها الثورة التكنولوجية الرابعة والخامسة، ومواجهة الغزو الثقافي الخارجي، الذي يتعارض مع قيمنا الدينية والثقافية والإنسانية.

وتناول الاجتماع شرحًا للسيدة المرى عن جائزة الصحافة العربية، التي ينظمها نادي دبي للصحافة، حيث أكدت توسيع الجائزة لتشمل كافة أنواع الإعلام للوصول لمفهوم أعم وأشمل.