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القاهرة في السبت 25 يونيو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /706821/صناع-الخير-وبنك-القاهرة-يبدأن-إحياء-الحرف-التراثية-وتطوير-قرى-النوبة-وغرب-أسوان

بدأت مؤسسة صناع الخير للتنمية، وبنك القاهرة، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، في تقديم سلسلة خدمات متكاملة لمناطق قرى النوبة وغرب أسوان جنوب مصر، من خلال البدء في تنفيذ أعمال مشروع إحياء الحرف التراثية بقرى النوبة بأسوان، بتأسيس مركز استدامة لتنمية وتطوير الحرف التراثية بقرية الغلالاب؛ ليقدم خدمات التأهيل والتدريب ورفع الكفاءة على الحرف التراثية النوبية للسيدات المعيلات بالنطاق الجغرافي المستهدف، والبدء في إعادة إعمار عدد من المنازل المتهالكة في نجوع وقرى غرب أسوان، بالتوازي مع تنظيم قافلة موسعة للكشف على مرضى العيون بالمجان تمامًا.

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تنمية وتطوير قرى النوبة وغرب أسوان

وأكد هاني عبدالفتاح المدير التنفيذي لصناع الخير، أن أعمال صناع الخير وبنك القاهرة لدعم وتنمية وتطوير قرى النوبة وغرب أسوان يتم تنفيذها تحت رعاية الوزيرة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي وبمتابعة وتنسيق كامل مع السيد اللواء اشرف عطية محافظ اسوان.

وأشار عبدالفتاح، أن صناع الخير وبنك القاهرة، يبدأن في تنفيذ مشروع إحياء الحرف التراثية النوبية، في إطار استراتيجية عمل المؤسسة الهادفة إلى خلق فرص عمل غير تقليدية للأسر الأولى بالرعاية في المناطق الأشد احتياجًا، من خلال إحياء الحرف التراثية، التي اشتهرت بها هذه المناطق لعقود طويلة وتعرضت بسبب عوامل متعددة الى الاندثار ومن هذه الحرف الحرف النوبية ، ومنثما تحقيق هدف قومى وهو دعم عودة ريادة الصناعة المصرية فيما اشتهرت به المناطق المختلفة من حرف ودعم تسويق هذه المنتجات على المستوى المحلى والعالمى بما يخلق بيئة خصبة لعودة شعار صنع فى مصر فى كل الاسواق العالمية.

إعادة إعمار عدد من المنازل المتهالكة ورفع كفاءاتها

واكد الدكتور محمد عبدالجليل مدير ادارة المشروعات بصناع الخير أن أعمال تنمية وتطوير قرى غرب أسوان سوف تشمل ايضا إعادة إعمار عدد من المنازل المتهالكة بهذه القرى ورفع كفاءاتها بشكل هندسى يحفظ لها طابع تصميمها النوبى الذى تشتهر به منازل قرى النوبيين منذ عقود ويجعلها سكن كريم للأسر التى تعيش فيها ، وان اعمال اعادة الاعمار سوف تشمل هدم واعادة بناء عدد من المنازل بشكل كامل ورفع كفاءة عدد اخر.

تنفيذ قافلة طبية موسعة

وأوضح عبدالجليل ان انطلاق اعمال صناع الخير وبنك القاهرة لتنمية وتطوير قرى النوبة وغرب اسوان جنوب مصر، شملت ايضا بجانب البدء فى تفنيذ مشروع احياء الحرف التراثية النوبية واعادة اعمار عدد من المنازل المتهالكة تنفيذ قافلة طبية موسعة للكشف على العيون لأهالي الغلالاب والقرى المجاورة حيث نجحت القافلة فى توقيع الكشف على عيون 420 من الأهالي وتشخيص احتياج 116 منهم لعمليات جراحات عيون مختلفة تمهيدا لاجراءها قريبا وتشخيص احتياج 239 لنظارات طبية تمهيدا لتسليمها بحد اقصى اسبوعين ، وتقديم علاج دوائى لعدد 244 من الأهالي.