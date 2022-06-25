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القاهرة في السبت 25 يونيو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /706810/الآن-نموذج-امتحان-اللغة-العربية-للصف-الثالث-الثانوي-2022

يزداد دخول طلاب الصف الثالث الثانوي على محركات البحث لجوجل، بحثا عن نموذج امتحان اللغة العربية للصف الثالث الثانوي 2022، وذلك قبل انطلاق امتحان اللغة العربية بساعات قليلة.

دوت الخليج

تنطلق غدا الأحد، امتحانات الثانوية العامة 2022 ، في المواد الأساسية التي تضاف إلى المجموع، حيث يؤدي طلاب الصف الثالث الثانوي، الامتحان في مادة اللغة العربية.

ويبدأ الامتحان في تمام الساعة التاسعة صباحا، غير أنه ينبغي على الطلاب الحضور الساعة الثامنة صباحا قبل بدء الامتحان، لتمكين المراقبين والملاحظين من تطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائيةمنفيروسكورونا، إضافة إلى تطبيق الإجراءات الخاصة بالتأكد من عدم وجود أي أجهزة إلكترونية "موبايل- سماعات – أو أي أجهزة" تساعد على الغش، لعدم حدوث أي تكدس خارج اللجان.

نموذج امتحان اللغة العربية للصف الثالث الثانوي 2022 علمي وأدبي

في ليلة الامتحان، يبحث طلاب الثانوية العامة على طريق للحصول على نموذج امتحان اللغة العربية للصف الثالث الثانوي 2022، للتعرف على طريقة الأسئلة وفهم طريقة الإجابة.

وبعيدا عن فكرة الإجابة النموذجية التي كانت سائده في امتحانات الثانوية العامة الأعوام الماضية، وتم القضاء عليها نهائيا في نظام التقييم الجديد للثانوية العامة، حيث تعتمد أسئلة امتحانات الثانوية العامة على الفهم وليس الحفظ.

ووفرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مراجعات وشرح لمادة اللغة العربية، على منصاتها الرقمية التابعة لها ومنها منصة حصص مصر الإلكترونية، حيث متاح الاشتراك بها للمذاكرة ومراجعة المواد مراجعة نهائية، إضافة إلى المراجعات النهائية التي أتاحتها الوزارة على قناة مدرستنا 3 الفضائية والمخصصة لطلاب الصف الثالث الثانوي.

ويبدأ الامتحان في تمام الساة التاسعة صباحا، غير أنه ينبغي على الطلاب الحضور الساعة الثامنة صباحا قبل بدء الامتحان، لتمكين المراقبين والملاحظين من تطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائيةمنفيروسكورونا، إضافة إلى تطبيق الإجراءات الخاصة بالتأكد من عدم وجود أي أجهزة إلكترونية "موبايل- سماعات – أو أي أجهزة" تساعد على الغش، لعدم حدوث أي تكدس خارج اللجان.

وتمثل مادة اللغة العربية 80 درجة من درجات المجموع الكلي للمواد التي تضاف إلى المجموع والتي تقدر بـ410 درجة في جميع المواد الأساسية التي تضاف إلى المجموع الكلي المؤهل للمرحلة الجامعية.