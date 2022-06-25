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القاهرة في السبت 25 يونيو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /706814/مصر-تحتضن-ملوك-وأمراء-العرب-بدعوة-من-الرئيس-السيسي-أبرز-الزيارات-الرسمية-للقاهرة

دائمًا ما كانت مصر وجهة الملوك والرؤساء وقيادات العرب، باعتبارها ركيزة الأمن والاستقرار لشعوب المنطقة العربية والإفريقية، لما لها من مواقف ثابتة وراسخة في دعم السلام في المنطقة بأكلمها، فضلًا عن اهتمامها البالغ إزاء جميع القضايا الإقيليمة التي تمس الشعوب العربية، وموقفها الداعم لكل أشقائها العرب والأفارقة منذ أمد التاريخ.

احتضنت أرض مصر خلال الأيام الماضية، عددًا من الملوك والأمراء العرب، الذين حلوا ضيوفًا أعزاء على وطنهم الثاني مصر، في زيارات رسمية بدعوات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية؛ لبحث عدد من القضايا العربية الإقليمية، ودفع جهود العمل العربي المشترك، فضلًا عن تعزيز التعاون العربي بين الدول الأشقاء، خاصة خلال الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية.

وينشر موقع دوت الخليج، أبرز الزيارات الرسمية لرؤساء الدول العربية الشقيقة خلال الفترة الماضية، وأهم الملفات التي تم بحثها ومناقشتها.

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء أمس الجمعة، بمطار القاهرة، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر الشقيقة، والذي حل ضيفًا عزيزًا على وطنه الثاني مصر.

وتم صباح اليوم السبت، استقبال الأمير القطري بقصر الاتحادية، حيث أقيمت مراسم استقبال رسمية، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتم عزف السلام الجمهوري للبلدين الشقيقين.

ومن المقرر عقد قمة مصرية قطرية؛ لبحث عدد من القضايا الإقليمية، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات وآخر تطورات القضايا السياسية والإقليمية العربية المشتركة.

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء الماضي، الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، في زيارة رسمية استمرت لمدة يومان، حل فيها ضيفًا كريمًا على وطنه الثاني مصر، حيث أقيمت مراسم استقبال رسمية وتم عزف السلام الجمهوري للبلدين.

وخلال الزيارة الرسمية، تم بحث العديد من الملفات والقضايا المشتركة بين البلدين، وموضوعات التعاون الثنائي في إطار العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين مصر والسعودية على مر التاريخ.

وأثمرت المباحثات الثنائية عن توقيع 14 اتفاقية استثمارية بقيمة 7.7 مليار دولار، فضلًاعن التباحث حول سبل تعزيز مختلف جوانب العلاقات الثنائية بين البلدين، لاسيما على الصعيدين الاقتصادي والاستثماري، وتدشين المزيد من المشروعات المشتركة في ضوء ما يتوافر لدى الجانبين من فرص استثمارية واعدة، فضلًا عن الاستغلال الأمثل لجميع المجالات المتاحة لتعزيز التكامل بينهما.

كما تم تبادل وجهات النظر بين مصر والسعودية للتصدي لما تواجهه الأمة العربية من تحديات وأزمات، والوقوف أمام التدخلات في الشئون الداخلية للدول العربية على نحو يستهدف زعزعة أمن المنطقة وشعوبها، وأشاد ولي العهد السعودي في هذا الإطار بدور مصر المحوري والراسخ كركيزة أساسية للأمن والاستقرار في المنطقة.

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، يوم السبت الموافق 18 يونيو، بمدينة شرم الشيخ، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك المملكة البحرينية، حيث رحب الرئيس بأخيه الملك البحريني في بلده الثاني مصر، مؤكدًا اعتزاز مصر بالروابط التاريخية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين.

وخلال اللقاء أكد الرئيس السيسي حرص مصر على الاستمرار في تعزيز التعاون الثنائي مع البحرين في مختلف المجالات، وتكثيف وتيرة التنسيق المشترك تجاه التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، وتعزيز وحدة الصف والعمل العربي المشترك في مواجهة مختلف التحديات الإقليمية والدولية.

كما أشاد الملك البحريني، بدور مصر المحوري والراسخ كركيزة أساسية للأمن والاستقرار في المنطقة، وجهودها المقدرة لتعزيز العمل العربي المشترك على جميع المستويات، مثمنًا التطور الكبير والنوعي الذي شهدته العلاقات المصرية البحرينية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية وغيرها، ومؤكدًا الحرص المشترك للمضي قدمًا نحو مزيد من تعميق وتطوير تلك العلاقات.

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، يوم الأحد الموافق 19 يونيو ، الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، بمدينة شرم الشيخ، مرحبًا به في وطنه الثاني مصر، ومشيدًا بالعلاقات الأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين حكومة وشعبًا.

وخلال زيارة ملك البحرين والعاهل الأردني، عقد الرئيس السيسي قمة ثلاثية في مدينة شرم الشيخ، مع الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، والملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك الأردن، معربًا عن التقدير للعلاقات الوثيقة والتاريخية التي تجمع البلدان الثلاثة على المستويين الرسمي والشعبي، ومؤكدًا تطلع مصر إلى تعزيز التعاون البناء بين مصر والبحرين والأردن، بما يحقق المصالح المشتركة لشعوبهم الأشقاء، ويعزز من جهود العمل العربي المشترك، خاصةً في ظل التحديات الكبيرة الناتجة عن التطورات الإقليمية والدولية المتعددة.

وأشاد ضيفا مصر بالروابط الوثيقة التي تجمع بين البلدان الثلاثة، مؤكدين الحرص على الارتقاء بالتعاون مع مصر إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، بما يعظم من استفادة الدول الثلاث من الفرص والإمكانات الكامنة في علاقات التعاون بينهم، فضلًا عن كون هذه العلاقات تمثل حجر أساس للحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي وإعادة التوازن للمنطقة، وذلك في ضوء الأهمية المحورية لمصر والبحرين والأردن إقليميًا ودوليًا.

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، يوم السبت 11 يونيو، بقصر الاتحادية، الدكتور رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالجمهورية اليمنية، حيث رحب الرئيس بأخيه رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني ضيفًا عزيزًا على مصر، مهنئًا إياه بتوليه مهام منصبه، ومتمنيًا له التوفيق في مواجهة التحديات التي تواجه اليمن، والمضي قدمًا في العملية السياسية بنوايا مخلصة هدفها مصلحة اليمن في المقام الأول، وصولًا إلى حل مستدام ينهى معاناة الشعب اليمني الشقيق ويلبي طموحاته، واستعداد مصر لتقديم خبرتها لدعم وحدة وسيادة الدولة اليمنية الشقيقة وسلامة مؤسساتها الوطنية، مشددًا على أن أمن واستقرار اليمن يمثلان أهمية قصوى للأمن القومي المصري، وذلك في إطار أمن المنطقة العربية ومنطقة البحر الأحمر.

وأعرب الدكتور رشاد العليمي، عن التقدير لمواقف مصر الثابتة والداعمة لأمن واستقرار اليمن والمحيط الإقليمي ككل، مشيرًا إلى تطلع اليمن إلى تكثيف التعاون المشترك بين البلدين على مختلف الأصعدة خلال الفترة المقبلة، وتطلعه لاستفادة اليمن من الخبرة المصرية في عملية إعادة الإعمار والبناء والتنمية، وموضحًا أن التجربة المصرية خلال السنوات الماضية تعد فريدة من نوعها وملهمة لكل الوطن العربي، سواءً على مستوى معدلات إنجاز المشروعات على كافة المجالات، وكذا لتعامل مصر السياسي مع كل أزمات المنطقة بشكل حكيم ومتزن