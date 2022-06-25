القوي العاملة: ندوة توعوية عن حقوق وواجبات العمال في ظل قانون العمل...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 25 يونيو 2022 12:28 مساءً - نظمت مديرية القوي العاملة بالاسكندرية ندوة بشركة فاركو بي العالمية للكيماويات تحت عنوان: "حقوق وواجبات العمال في ظل قانون العمل" حيث تضمنت حقوق وواجبات العمال وأصحاب الأعمال في ظل قانون العمل، ومكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال والضوابط الخاصة بعمل الأطفال.

كما تناولت الندوة آخر المستجدات التي من المتوقع أن يتناولها قانون العمل الجديد والذي يتم مناقشته حاليا بمجلس النواب والتي تصب في مصلحة العامل وصاحب العمل، وبالتالي تؤتي ثمارها على الناتج القومي والاقتصاد الوطني بصفة عامة.

وقال ياسر سعيد مدير المديرية : إن الندوة تأتي في اطار اهتمام وزارة القوي العاملة بتوعية طرفي العملية الإنتاجية والوقوف على مسافة واحدة من خلال دعم وتمكين جميع الأطراف للعمل على زيادة الإنتاج وذلك من خلال معرفة كل طرف بحقوقه وواجباته ، فضلا عن أنها تأتي في ضوء توجيهات وزير القوي العاملة محمد سعفان بضرورة التواجد الدائم بين العمال في أماكن العمل المختلفة لمحاولة فهم والسيطرة على المشكلات قبل حدوثها .

وقام بالقاء الندوة أحمد فتحي مدير مكتب تفتيش وعلاقات عمل برج العرب ، ومحمد السيد مفتش مكتب تفتيش عمل برج العرب ومارى ونيس مفتش مكتب تفتيش برج العرب.