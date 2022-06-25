مدبولي: نواصل المتابعة الميدانية لمعدلات تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية ” حياة...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 25 يونيو 2022 12:28 مساءً - بدأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، جولة تفقدية لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتنمية قرى الريف المصري بقرية نهطاي التابعة لمركز زفتى بمحافظة الغربية، يرافقه خلالها كل من الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، والدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، والدكتور أحمد عطا، نائب محافظ الغربية، واللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، واللواء مختار حسين، رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، واللواء إيهاب خضر، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والدكتور ولاء جاد الكريم، مدير الوحدة المركزية لمبادرة "حياة كريمة" بوزارة التنمية المحلية، وعدد من قيادات المحافظة.

وفي مستهل جولته، قال رئيس الوزراء: إننا جئنا هنا اليوم لنواصل المتابعة الميدانية على أرض الواقع لمعدلات تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " في القرى المصرية، ونستكمل المتابعة اليوم من محافظة الغربية، ولا سيما القرى التابعة لمركز ومدينة زفتى، لنؤكد على استمرار العمل بهذا المشروع القومي الضخم، الذي يستهدف النهوض بمستوى وجودة حياة نحو 60 مليون مواطن في الريف المصري، في إطار توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بعدم توقف المشروع واستمرار العمل به في كل القرى المستهدفة، رغم الصعاب وتداعيات الأزمة العالمية التي ألقت بظلالها على مختلف مناحي الحياة.

واستعرض الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، فى عرض تقديمى، مشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" لتطوير الريف المصري في مركز ومدينة زفتى، التي يتبعها 9 وحدات محلية، تضم 54 قرية، و88 تابعا، وتخدم أكثر من 500 ألف مواطن، بإجمالي عدد مشروعات يصل إلى أكثر من 1000 مشروع، مشيرا إلى أن هذه المشروعات تقوم بتنفيذها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في الجهاز المركزي للتعمير، ( جهاز تنمية الساحل الشمالي الأوسط).

وقال محافظ الغربية: تعد المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتنمية قرى الريف المصري، الذي توليه القيادة السياسية اهتماما كبيرا، مشروعا قوميا ضخما يستهدف النهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في القرى المصرية، مشيرا إلى أن هناك متابعة يومية للمشروعات الجاري تنفيذها ضمن أعمال المبادرة بمركز زفتى؛ للوقوف على المعوقات التي قد تواجه التنفيذ، من أجل العمل على تذليلها لدفع العمل بتلك المشروعات وإنهائها في المواعيد المحددة.

وفيما يتعلق بقطاع الصرف الصحي بمركز زفتى، أشار المحافظ إلى أنه يتم تنفيذ 140 مشروعا من خلال الهيئة القومية لمياه الشرب وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، تشمل توسعات في عدد من محطات المعالجة، إضافة إلى محطات رفع، وشبكات انحدار وخطوط الطرد، بجانب مشروعات مد وتدعيم الشبكات، والوصلات المنزلية، فضلا عن إعادة تأهيل محطات رفع صرف صحي، لافتا إلى أنه جار العمل بهذه المشروعات وبلغت نسبة التنفيذ معدلات جيدة، مشيرا في الوقت نفسه إلى مشروعات مياه الشرب، التي تشمل 129 مشروعا بمتوسط نسبة إنجاز تبلغ 98.7%، وتتضمن مد وتدعيم شبكات، وتنفيذ وصلات منزلية، وإحلال وتجديد آبار، ووحدات معالجة المنجنيز، فضلا عن رفع كفاءة محطات لمياه الشرب.

كما تطرق محافظ الغربية إلى مشروعات قطاع التضامن الاجتماعي بمركز زفتى، التي تشمل إنشاء عدد 2 وحدة اجتماعية، ورفع كفاءة 4 وحدات أخرى، بالإضافة إلى إنشاء 4 مراكز لتنمية الأسرة والطفولة، بجانب إنشاء مركز للتأهيل المهني، وذلك بنسب تنفيذ جيدة.

كما استعرض الدكتور طارق رحمي مشروعات المبادرة الرئاسية في قطاع الشباب والرياضة بالمركز، مشيرا في هذا الإطار إلى أن هذه المشروعات تشمل 30 مشروعا لمراكز الشباب، بالإضافة إلى 83 مشروعا في قطاع التربية والتعليم، و54 مشروعا في قطاع الاتصالات، و24 مشروعا في قطاع الصحة تتضمن 17 مشروعا تطويرا شاملا، و 7 مشروعات رفع كفاءة.

كما تحدث محافظ الغربية عن مشروعات المجمعات الحكومية بمركز زفتى، مشيرا إلى أنه يتم تنفيذ 9 مشروعات للمجمعات بمركز ومدينة زفتى بمتوسط نسبة إنجاز تصل حاليا إلى 78.8%، وقال المحافظ إنه يتم العمل في هذه المجمعات جنبا إلى جنب مشروعات المجمعات الزراعية والبيطرية، التي يصل متوسط إنجاز العمل بها إلى 77%، وتتضمن إنشاء 9 مجمعات، فضلا عن تنفيذ 9 مجمعات حرفية.

كما أشار المحافظ إلى أن مشروعات الري بالمحافظة تتضمن 34 مشروعا لتطوير الترع، كما أنه جار العمل في مشروعات التنمية المحلية التي تشمل تطوير الأسواق والمواقف بإجمالي 13 مشروعا ( 8 أسواق – 5 مواقف)، بالإضافة إلى إنشاء 8 نقاط للحماية المدنية، وتنفيذ 9 مشروعات أخرى للنقاط الشرطية بنسبة إنجاز تبلغ 59.7%، حيث تتضمن 5 مشروعات رفع كفاءة، و4 مشروعات إنشاء جديد، إضافة إلى 8 مشروعات للإسعاف تشمل 6 مشروعات رفع كفاءة، ومشروعين إنشاء جديد، فضلا عن مشروعات قطاع مكاتب البريد بنسبة تنفيذ تبلغ 95%، تتضمن 27 مشروعا تم الانتهاء من تنفيذ 26 منها، بجانب 55 مشروعا للغاز الطبيعي تتضمن 54 مشروعا لتوصيل الغاز، ومشروعا لتوسعة محطة بزفتي، إضافة إلى مشروعات قطاع محطات المحمول بإجمالي 48 مشروعا.

وفيما يخص مشروعات الطرق والكباري بالمحافظة، أشار محافظ الغربية، خلال عرضه، إلى أنه يتم تنفيذ 114 مشروعا للطرق الرئيسية والداخلية، من خلال الهيئة العامة للطرق والكباري، وجهاز تعمير الساحل، وفي الوقت نفسه، نوّه الدكتور طارق رحمي إلى أن هناك 19 مشروعا لإنشاء ورفع كفاءة كباري علوية بالمحافظة، تشمل إحلال وتجديد 8 كباري، إضافة إلى صيانة وترميم 11 كوبري، وذلك بنسب إنجاز متقدمة تصل إلى 88%، موضحا أنه جار العمل كذلك في مشروعات تطوير السكك الحديدية، التي تتضمن 3 مشروعات بنسبة تنفيذ تبلغ 65.2%.

كما تشمل مشروعات المبادرة الرئاسية في قرى مركز زفتى 108 مشروعات في قطاع الكهرباء بمتوسط نسبة إنجاز تبلغ 57.9%، وتتضمن 54 مشروعا للشبكات، و54 للمهمات، وفي الوقت نفسه تتضمن مشروعات حياة كريمة بالمركز تنفيذ مشروعين للتجميل تتمثل في إنشاء حديقة على ترعة العطف، وإنشاء كورنيش على الترعة.