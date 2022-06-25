حياة كريمة.. الكشف على 3000 مريض بالقافلة الطبية بالمناجاة الصغرى

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وأوضحت أنه تم اتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة واتباع أساليب مكافحة العدوى، والتأكيد على أعمال التطهير والتعقيم بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.
واشتملت القافلة على العديد من التخصصات الطبية هى "الباطنة، الجراحة العامة، القلب، العظام، الأطفال، النساء والتوليد، جلدية وتناسلية، تنظيم أسرة، أنف وأذن"، بالإضافة لتفعيل تخصص المسالك البولية، والروماتيزم والتأهيل، وتوفير العلاج اللازم لهم، كما تم إجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط، وقامت القافلة خلال اليومين بتوقيع الكشف الطبى المجانى على 3075 مريض من أهالى القرية، وتم صرف العلاج اللازم لهم، وتحويل 40 حالة مرضية تحتاج لإجراء عملية جراحية للمستشفيات التابعة للمديرية، كما تم عمل جلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالى القرية لتوعيتهم من انتشار الأمراض الفيروسية، وتم عمل ندوات عن الكشف المبكر لأورام الثدى وطرق الفحص الذاتى للثدى، ودعم صحة الأم والجنين، وغيرها.
وقدم الدكتور هشام شوقى، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، الشكر للقائم بأعمال وزير الصحة على دعمه المستمر للمنظومة الصحية بالشرقية، وتوفير جهاز أشعة عادية متنقل بالقوافل العلاجية، مشيراً إلى أنه جار تجهيز عيادة طبية جديدة لطب العيون، وعيادة أخرى للجهاز الهضمى والكبد، والذى سيتم تفعيلهما للمرة الأولى، اعتباراً من الأسبوع المقبل بداية من شهر يوليو، للمشاركة بصورة دائمة ضمن خطة القوافل، ومقدماً الشكر للدكتور أحمد عبد الحكيم منسق القوافل العلاجية، وجميع الفرق الطبية وجميع المشاركين فى هذا العمل لخدمة المرضى والمواطنين بمحافظة الشرقية.
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