مدبولى: توجيهات رئاسية بعدم توقف مشروعات حياة كريمة رغم الأزمة العالمية

جدة - نرمين السيد - رافق رئيس الوزراء، كل من الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، ومحمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية، والدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشؤون البنية الأساسية، والدكتور أحمد عطا، نائب محافظ الغربية، واللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزى للتعمير، واللواء مختار حسين، رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالى الأوسط، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، واللواء إيهاب خضر، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، والدكتور ولاء جاد الكريم، مدير الوحدة المركزية لمبادرة "حياة كريمة" بوزارة التنمية المحلية، وعدد من قيادات المحافظة.

وفى مستهل جولته، قال رئيس الوزراء: "إننا جئنا هنا اليوم لنواصل المتابعة الميدانية على أرض الواقع لمعدلات تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة فى القرى المصرية، ونستكمل المتابعة اليوم من محافظة الغربية، ولا سيما القرى التابعة لمركز ومدينة زفتى، لنؤكد على استمرار العمل بهذا المشروع القومى الضخم، الذى يستهدف النهوض بمستوى وجودة حياة نحو 60 مليون مواطن فى الريف المصرى، فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بعدم توقف المشروع واستمرار العمل به فى كل القرى المستهدفة، رغم الصعاب وتداعيات الأزمة العالمية التى ألقت بظلالها على مختلف مناحى الحياة".

واستعرض الدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية، فى عرض تقديمى، مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصرى فى مركز ومدينة زفتى، التى يتبعها 9 وحدات محلية، تضم 54 قرية، و88 تابعا، وتخدم أكثر من 500 ألف مواطن، بإجمالى عدد مشروعات يصل إلى أكثر من 1000 مشروع، مشيرا إلى أن هذه المشروعات تقوم بتنفيذها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة فى الجهاز المركزى للتعمير، "جهاز تنمية الساحل الشمالى الأوسط".

وقال محافظ الغربية: تعد المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتنمية قرى الريف المصرى، الذى توليه القيادة السياسية اهتماما كبيرا، مشروعا قوميا ضخما يستهدف النهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فى القرى المصرية، مشيرا إلى أن هناك متابعة يومية للمشروعات الجارى تنفيذها ضمن أعمال المبادرة بمركز زفتى، للوقوف على المعوقات التى قد تواجه التنفيذ، من أجل العمل على تذليلها لدفع العمل بتلك المشروعات وإنهائها فى المواعيد المحددة.

وفيما يتعلق بقطاع الصرف الصحى بمركز زفتى، أشار المحافظ إلى أنه يتم تنفيذ 140 مشروعا من خلال الهيئة القومية لمياه الشرب وشركة مياه الشرب والصرف الصحى، تشمل توسعات فى عدد من محطات المعالجة، إضافة إلى محطات رفع، وشبكات انحدار وخطوط الطرد، بجانب مشروعات مد وتدعيم الشبكات، والوصلات المنزلية، فضلا عن إعادة تأهيل محطات رفع صرف صحى، لافتا إلى أنه جار العمل بهذه المشروعات وبلغت نسبة التنفيذ معدلات جيدة، مشيرا فى الوقت نفسه إلى مشروعات مياه الشرب، التى تشمل 129 مشروعا بمتوسط نسبة إنجاز تبلغ 98.7%، وتتضمن مد وتدعيم شبكات، وتنفيذ وصلات منزلية، وإحلال وتجديد آبار، ووحدات معالجة المنجنيز، فضلا عن رفع كفاءة محطات لمياه الشرب.

كما تطرق محافظ الغربية إلى مشروعات قطاع التضامن الاجتماعى بمركز زفتى، التى تشمل إنشاء عدد 2 وحدة اجتماعية، ورفع كفاءة 4 وحدات أخرى، بالإضافة إلى إنشاء 4 مراكز لتنمية الأسرة والطفولة، بجانب إنشاء مركز للتأهيل المهنى، وذلك بنسب تنفيذ جيدة.

واستعرض الدكتور طارق رحمى، مشروعات المبادرة الرئاسية فى قطاع الشباب والرياضة بالمركز، مشيرا فى هذا الإطار إلى أن هذه المشروعات تشمل 30 مشروعا لمراكز الشباب، بالإضافة إلى 83 مشروعا فى قطاع التربية والتعليم، و54 مشروعا فى قطاع الاتصالات، و24 مشروعا فى قطاع الصحة تتضمن 17 مشروعا تطويرا شاملا، و7 مشروعات رفع كفاءة.

كما تحدث محافظ الغربية عن مشروعات المجمعات الحكومية بمركز زفتى، مشيرا إلى أنه يتم تنفيذ 9 مشروعات للمجمعات بمركز ومدينة زفتى بمتوسط نسبة إنجاز تصل حاليا إلى 78.8%، وقال المحافظ إنه يتم العمل فى هذه المجمعات جنبا إلى جنب مشروعات المجمعات الزراعية والبيطرية، التى يصل متوسط إنجاز العمل بها إلى 77%، وتتضمن إنشاء 9 مجمعات، فضلا عن تنفيذ 9 مجمعات حرفية.

كما أشار المحافظ، إلى أن مشروعات الرى بالمحافظة تتضمن 34 مشروعا لتطوير الترع، كما أنه جار العمل فى مشروعات التنمية المحلية التى تشمل تطوير الأسواق والمواقف بإجمالى 13 مشروعا ( 8 أسواق – 5 مواقف)، بالإضافة إلى إنشاء 8 نقاط للحماية المدنية، وتنفيذ 9 مشروعات أخرى للنقاط الشرطية بنسبة إنجاز تبلغ 59.7%، حيث تتضمن 5 مشروعات رفع كفاءة، و4 مشروعات إنشاء جديد، إضافة إلى 8 مشروعات للإسعاف تشمل 6 مشروعات رفع كفاءة، ومشروعين إنشاء جديد، فضلا عن مشروعات قطاع مكاتب البريد بنسبة تنفيذ تبلغ 95%، تتضمن 27 مشروعا تم الانتهاء من تنفيذ 26 منها، بجانب 55 مشروعا للغاز الطبيعى تتضمن 54 مشروعا لتوصيل الغاز، ومشروعا لتوسعة محطة بزفتى، إضافة إلى مشروعات قطاع محطات المحمول بإجمالى 48 مشروعا.

وفيما يخص مشروعات الطرق والكبارى بالمحافظة، أشار محافظ الغربية، خلال عرضه، إلى أنه يتم تنفيذ 114 مشروعا للطرق الرئيسية والداخلية، من خلال الهيئة العامة للطرق والكبارى، وجهاز تعمير الساحل، وفى الوقت نفسه، نوه الدكتور طارق رحمى إلى أن هناك 19 مشروعا لإنشاء ورفع كفاءة كبارى علوية بالمحافظة، تشمل إحلال وتجديد 8 كبارى، إضافة إلى صيانة وترميم 11 كوبرى، وذلك بنسب إنجاز متقدمة تصل إلى 88%، موضحا أنه جار العمل كذلك فى مشروعات تطوير السكك الحديدية، التى تتضمن 3 مشروعات بنسبة تنفيذ تبلغ 65.2%.

وتشمل مشروعات المبادرة الرئاسية فى قرى مركز زفتى 108 مشروعات فى قطاع الكهرباء بمتوسط نسبة إنجاز تبلغ 57.9%، وتتضمن 54 مشروعا للشبكات، و54 للمهمات، وفى الوقت نفسه تتضمن مشروعات حياة كريمة بالمركز تنفيذ مشروعين للتجميل تتمثل فى إنشاء حديقة على ترعة العطف، وإنشاء كورنيش على الترعة.