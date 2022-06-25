حجاج القرعة يشيدون ببعثة الداخلية: لم يتركونا لحظة ويتسابقون لخدمتنا

جدة - نرمين السيد - وقالت الحاجة باشات السيد محمد درويش 64 سنة، من محافظة الدقهلية، إن جميع أفراد بعثة القرعة لم يتركوا الحجاج لحظة منذ وصولهم إلى مطار القاهرة، وحتى استلامهم لغرفهم بالمدينة المنورة، مشيدة بالتنظيم العلمى والمدروس الذى تنتهجه البعثة فى سبيل التيسير على الحجاج.

وبدوره، قال الحاج محمد محمود أحمد 63 سنة، من مركز دكرنس بمحافظة الدقهلية، إن استقبال ضباط البعثة بمطار المدينة المنورة كان أكثر من رائع، حيث قاموا بإنهاء إجراءات وصول الحجاج فى أقل من ساعة، ونقلهم إلى فندق الإقامة بواسطة حافلات مكيفة حديثة، وتسليمهم غرفهم فور وصولهم مباشرة، وذلك عقب مطابقة الـ باركود على بطاقات الهوية الخاصة بهم فى الحافلات أثناء نقلهم إلى الفنادق.

وقالت الحاجة مها محمد عبدالمولى 62 سنة، من مركز شربين بالدقهلية: "سمعت كثيرا عن حج القرعة، وهذا ما جعلنى أقدم على الحج هذا العام، وما لمسته حتى الآن من حسن الاستقبال، والتفانى فى خدمة الحجاج، يفوق ما سمعته مئات المرات، جميع الحجاج يشعرون بالأمان والراحة، خصوصا فى ظل تسابق جميع أعضاء البعثة فى العمل على راحة الحجاج".

من جهته، ثمن الحاج محمود محمد السيد 61 سنة، من محافظة الغربية، جهود بعثة القرعة فى خدمة ضيوف الرحمن، مشيدا بالمستوى المتميز لفندق الإقامة بالمدينة المنورة، والذى يحتوى على جميع سبل راحة الحجاج، لا سيما مستوى الغرف وكثافة الحجاج بها، والتى لا تتجاوز الأربعة فى الغرفة الواحدة وفقا لمساحتها، واثنان فقط فى بعض الغرف ذات المساحة الأقل، بالإضافة إلى احتوائها على ثلاجة صغيرة وتلفاز.

وقالت الحاجة أم السيد السيد محمد 63 سنة، من مركز المحمودية بمحافظة الدقهلية، موجهة حديثها إلى مسؤولى بعثة القرعة: "الله يبارك لهم فى صحتهم وعافيتهم، فهم معنا منذ وصولنا إلى مطار القاهرة، وحتى وصولنا إلى مدينة الحبيب صلى الله عليه وسلم.. أفضل شئ قرب الفندق الكبير من المسجد النبوى الشريف، ما يتيح لنا إقامة الصلوات الخمس فيه دون مشقة أو تعب".

أما الحاج هاشم عبدالخالق على 59 سنة، من محافظة الغربية، فأشاد بمستوى الخدمات التى تقدمها بعثة القرعة لحجاجها، وفى مقدمتها التسكين المتميز فى فنادق مواجهة للمسجد النبوى الشريف، حيث تحتوى على بهو فاخر، وعدد كاف من المصاعد، مستوى أثاث جيد للغرف، بالإضافة إلى منظومة نقل الحقائب، حيث حصل كل حاج على حقائبه بمجرد دخوله غرفته.

وكان أول أفواج حجاج بعثة القرعة، قد وصل إلى المدينة المنورة، وضم حجاج محافظات الغربية، والدقهلية، والقليوبية، باجمالى 1100 حاج، فيما تواصل البعثة الجسر الجوى بين مصر والسعودية خلال الأيام المقبلة، لنقل باقى حجاج البعثة إلى المدينة المنورة، لينعموا بزيارة الحبيب المصطفى -صلى الله عليه وسلم-، قبل تفويجهم إلى مكة المكرمة لأداء شعائر العمرة والاستعداد للحج.