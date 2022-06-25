جولة تفقدية لمحافظ الجيزة بأحياء جنوب والعجوزة والدقى (فيديو)

وعاين راشد، أعمال الرصف والتطوير بميدان الكيت كات وحتى شارع العالمين بحى العجوزة فى ضوء الأعمال الجارية للانتهاء من الجزء الأول بالمرحلة الثالثة لمشروع مترو الإنفاق الخط الثالث، والتى تبدأ من محطه العتبة حتى الكيت كات وجهود رفع كفاءة الطرق المحيطة بالمحطات.
وكلف المحافظ، رئيس الحى بالتعاون مع الشركات المنفذة لسرعة الانتهاء من الأعمال وإزالة أى معوقات أثناء التنفيذ على أن تتم أعمال الرصف على أكمل وجه.
كما تفقد محافظ الجيزة، موقع إنشاء كوبرى للمشاة بشارع شارل دى جول، وأعمال التطوير الجارية بالطريق إلى جانب معاينة أعمال التطوير الجارية بشارع البحر الأعظم، حيث تم الانتهاء من أعمال الرصف حتى نفق كوبرى عباس وجارى الاستكمال.
وشدد المحافظ على رئيس حى جنوب بالتأكيد على الشركة المنفذة للأعمال بشارع البحر الأعظم بتلافى بعض الملاحظات واستكمال أعمال تنفيذ طبقة الرصف السطحية.
شملت جوله المحافظ، متابعة حالة النظافة والاشغالات بشوارع أحمد عرابى وجامعة الدول العربية والبطل أحمد عبدالعزيز، موجها برفع كفاءة الأرصفة والبلدورات والساحات والأسوار الواقعة أسفل كوبرى الدقى.
كما كلف المحافظ رئيس هيئة النظافة، باستمرار جهود التجريد للطرق ومتابعة أداء شركات النظافة العاملة.
رافق المحافظ خلال الجولة كلا من أيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش، وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة، واللواء أحمد عبدالفتاح، واللواء ياسر سامى، وطه عبدالصادق رؤساء أحياء الدقى والعجوزة وجنوب.
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