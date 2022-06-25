عاجل- مراسم استقبال أمير قطر بقصر الاتحادية (فيديو وصور)

جدة - نرمين السيد - وأجريت مراسم استقبال رسمية لأمير قطر، تضمنت عزف السلام الوطنى لمصر وقطر، واستعراض حرس الشرف. ومن المنتظر أن يتم عقد مباحثات ثنائية بين الزعيمين لتناول مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها فى مختلف المجالات، فضلاً عن التباحث حول تطورات القضايا السياسية الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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