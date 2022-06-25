كوبرى المديرية ببنى سويف ينهى أزمة مزلقان السكك الحديدية (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وأوضح التقرير أن الكوبرى يبلغ طوله 540 مترا وعرضه 8 أمتار، ويضم حارتين مروريتين بتكلفة 90 مليون جنيه. وذكر أن المحور يسهم فى فك الاختناقات وتحقيق السيولة المرورية، ومنع التكدس فى ميدان المديرية أحد أكثر ميادين المحافظة كثافة.

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