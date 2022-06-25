انت الان تتابع خبر متحدث الرئاسة يرد علي تعليق ” الناس في خطر ” بحكمة ورصد للتاريخ والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - رد السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، على تعليق لمواطنة تدعى عزة عبدالمجيد، كتبت تعليقًا على منشور بالحساب الرسمي للمتحدث على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أعربت فيها عن تخوفها على الأمن القومي وإحساسها بالإحباط والخسارة.

وجاء نص تعليقها كالتالي: “من فضلك فيه شعور وإحساس منتشر بين الناس فيه خطر على الأمن القومي.. إحساس بالإحباط والخسارة، وعدم الأمان، أرجوكم ساعدوا الناس وانتبهوا، ارفعوا وعى الناس وحاربوا اللى منتشر على السوشيال ميديا”.

وكتب السفير بسام راضي: “سيدتي الفاصلة عزة: كل من يستقرئ أحداث تاريخ مصر القديم والحديث يدرك تمامًا أن مصر محروسة بعناية الله تعالى بالحفظ والرعاية والحماية لمصر وأهلها من كل سوء ومكر وكيد وعدوان”.

وأضاف راضي: “مصر دائمًا محروسة بقيادتها الوطنية الشريفة ورجالها المخلصين وشعبها العظيم، ومهما تكالبت عليها الأحداث الجسام والمؤامرات المعقدة الجسيمة من الخارج أو الداخل، دائمًا ما تنتصر على كل ما واجهته من ظروف ومصاعب”.

وأكمل: “مصر دائمًا محروسة بحفظ الله المليك المقتدر رغم طمع الطامعين وحقد الحاقدين ومكر الماكرين.. وصدق الله عز وجل الذي قال في محكم آياته على لسان سيدنا يوسف عليه السلام: {ادْخُلُوا مِصْرَ إِن شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ}، وصدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عندما قال عن أهل مصر: “إنهم في رباط إلى يوم القيامة”.