انت الان تتابع خبر درجات الحرارة اليوم وغدًا.. زيادة نسبة الرطوبة ونشاط للرياح والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تأثرت البلاد اليوم الجمعة بموحة حارة شديدة؛ مما جعل المواطنين يتسألون عن موعد انكسار الموجه الحارة وانخفاض درجات الحرارة؛ خاصة مع قدوم امتحانات الثانوية العامة يوم الأحد المقبل.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس ودرجات الحراة المتوقعة غدًا السبت 25 يونيو الجاري وهي كما يلي:

من المتوقع أن يسود البلاد غدًا السبت؛ طقس حار نهارًا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية؛ وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد؛ بينما سيكون الطقس معتدل الحرارة ليلًا؛ مصحوبًا بارتفاع في نسبة الرطوبة ونشاط ملحوظ للرياح.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا السبت

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية؛ درجات الحرارة غدًا السبت 25 يونيو 2022؛ وجاءت كما يلي:

القاهرة: العظمي 35 – الصغرى 23

الإسكندرية : العظمي 30 – الصغرى 22

طنطا : العظمى 34 – الصغرى 23

شبين الكوم: العظمى 35 – الصغرى 23

دمنهور : العظمى 33 – الصغرى 22

مطروح : العظمى 28 – الصغرى 22

بورسعيد : العظمى 31 – الصغرى 24

دمياط : العظمى 31- الصغرى 24

المنصورة : العظمى 34 – الصغرى 23

الإسماعيلة: العظمى 36 – الصغرى 23

شرم الشيخ: العظمى 39 – الصغرى 27

الفيوم : العظمى 37 – الصغرى 26

بني سويف: العظمى 37 – الصغرى 23

المنيا: العظمى 37 – الصغرى 24

أسوان : العظمى 43 – الصغرى 28