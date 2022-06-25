انت الان تتابع خبر الصرف قبل العيد..استعلم عن معاش شهر يوليو بالزيادات الجديدة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ينتظر أصحاب المعاشات موعد صرف معاش شهر يوليو 2022 بالزيادات الجديدة؛ والمقرر له بحد أقصى يوم 2 يوليو المقبل؛ وذلك قبل حلول عيد الأضحى المبارك .

الاستعلام عن المعاش قبل الصرف

ويمكن لصاحب المعاش الاستعلام عن معاش شهر يوليو بالزيادات الجديدة؛ قبل موعد الصرف المحدد من قبل الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية؛ وذلك عن طريق الخطوات الأتية:

1- الدخول إلى موقع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية من خلال هذا الرابط

2- اختيار الخدمات ومنها نختار خدمة صاحب المعاش.

3- اضغط على الاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش وسجل الدخول كمستخدم من خلال تسجيل الرقم القومي وكلمة المرور.

4- الضغط على الاستعلام بعد الزيادة.

كيف تصرف معاشك قبل العيد؟

يمن للمواطن صرف معاش شهر يوليو قبل عيد الأضحى المبارك من خلال الطرق الأتية:

1- عن طريق فيزا البريد.

2- عن طريق ماكينات البنوك المنتشرة في كل مكان في مصر.

3- عن الطريق الصرف ومن خلال المنافذ المتعددة لشبكات التحصيل.

4- عن طريق الصرف الإلكتروني من خلال ماكينات فوري أو أمان وغيرهما.