انت الان تتابع خبر الصرف قبل العيد..استعلم عن معاش شهر يوليو بالزيادات الجديدة والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - ينتظر أصحاب المعاشات موعد صرف معاش شهر يوليو 2022 بالزيادات الجديدة؛ والمقرر له بحد أقصى يوم 2 يوليو المقبل؛ وذلك قبل حلول عيد الأضحى المبارك .
الاستعلام عن المعاش قبل الصرف
ويمكن لصاحب المعاش الاستعلام عن معاش شهر يوليو بالزيادات الجديدة؛ قبل موعد الصرف المحدد من قبل الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية؛ وذلك عن طريق الخطوات الأتية:
1- الدخول إلى موقع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية من خلال هذا الرابط
2- اختيار الخدمات ومنها نختار خدمة صاحب المعاش.
3- اضغط على الاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش وسجل الدخول كمستخدم من خلال تسجيل الرقم القومي وكلمة المرور.
4- الضغط على الاستعلام بعد الزيادة.
كيف تصرف معاشك قبل العيد؟
يمن للمواطن صرف معاش شهر يوليو قبل عيد الأضحى المبارك من خلال الطرق الأتية:
1- عن طريق فيزا البريد.
2- عن طريق ماكينات البنوك المنتشرة في كل مكان في مصر.
3- عن الطريق الصرف ومن خلال المنافذ المتعددة لشبكات التحصيل.
4- عن طريق الصرف الإلكتروني من خلال ماكينات فوري أو أمان وغيرهما.