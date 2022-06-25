انت الان تتابع خبر طالبة المنصورة| مفاجآت جديدة في قضية “نيرة”.. القاتل مصاب بمرض خطير والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشف الدكتور هشام حتاتة، أستاذ الأمراض النفسية والعصبية بجامعة عين شمس في مصر، أن المتهم مصاب بمرض نفسي نادر تصل أعراضه بالفعل إلى القتل والتدمير، وأنه وفقاً للتحليل السلوكي لجريمته وتصرفه قبل الواقعة يؤكد إصابته بمرض “الهوس الشغفي” ونسبته 0,2% في المجتمع.

طالبة المنصورة

وأكد أن المريض بهذه الحالة يُصاب بحالة عشق جنونية يطارد فيها ما يحبه، وتنتهي بالقتل، وهو ما حدث في السابق في السبعينيات مع مجنون سعاد حسني، وفي التسعينيات بـمجنون مادونا”، وفي الحالتين كادت الأمور تصل للقتل لكن تم احتواؤهما.

القاتل مصاب بمرض خطير

وأكد حتاتة، أنه يصاب المريض باضطرابات عقلية مثل الفصام أو الاضطراب الوجداني، واضطرابات نفسية مثل الوسواس القهري، مثلما حدث في حالة روبرت هوسكينز عام 1995، وأن قاتل نيرة مسؤول عن تصرفاته تماماً، وتبريره بأنه كان يحبها صحيح، لأن مشاعره تجاهها كانت مشاعر امتلاك، فضلا عن أنه فاقد للعطف بعد وفاة والده ولم يستطع أهله وذووه التعامل والسيطرة عليه.

أسرع حكم بتاريخ مصر

من جانبه، أكد خالد عبد الرحمن محامي فتاة نيرة، أن جميع محامي المنصورة رفضوا الدفاع عن الفاعل، وأن المحامين يأملون بأن يحكم على القاتل من الجلسة الأولى، ويتم تحويل أوراقه إلى مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي.

وأضاف أن النيابة حددت الجلسة الأولى، وسط آمال بالحصول على حكم الإعدام فيها فوراً، ليكون الحكم الأسرع في تاريخ القضاء الجنائي.