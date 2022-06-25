انت الان تتابع خبر موعد انكسار الموجة الحارة..الارصاد تكشف موعد جلاء موجات الصهد والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تشهد البلاد موجة حارة شديدة خلال هذه الأيام، ويبدأ انكسارها غدًا السبت، حسبما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية.

ومن المقرر أن تنخفض درجات الحرارة بشكل طفيف، ليسود طقس حار على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، بينما ستكون درجات الحرارة شديدة جنوب البلاد.

وبالنسبة ليلًا، سيكون الطقس معتدل الحرارة على جميع الانحاء، مع وجود نشاط للرياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

ودرجات الحرارة المتوقعة غدًا كما يأتي:

القاهرة الكبرى 35 العظمى والصغرى 23.

السواحل الشمالية 30 العظمى والصغرى 22.

شمال الصعيد 38 للعظمى والصغرى 25.

جنوب الصعيد 43 للعظمى والصغرى 28