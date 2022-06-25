انت الان تتابع خبر المعهد القومي للبحوث الفلكية يجيب علي سؤال.. العيد الكبير 2022 إمتى؟ والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية الإجابة على سؤال العيد الكبير 2022 إمتى؟ والذي يشغل المصريين بضرورة الحال ، وبناءا علي ما أعلنه المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في بيان له،أكد أن من المقرر أن يكون يوم 9 يوليو 2022 هو موعد عيد الأضحى المبارك حتى يوم الثلاثاء الموافق 12 يوليو.

صيغة تكبيرات العيد

«الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إيَّاهُ، مُخْلِصِين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم صل على سيدنا محمد، وعلى آل سيدنا محمد، وعلى أصحاب سيدنا محمد، وعلى أنصار سيدنا محمد، وعلى أزواج سيدنا محمد، وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا».