انت الان تتابع خبر قطع المياه بعدة مناطق بمحافظتي الدقهلية ودمياط .. اعرف منطقتك وخزن كفايتك والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت شركات مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة الدقهلية، عن قطع المياه في عدد من المناطق بسبب القيام بأعمال الصيانة وغسل المروقات، من خلال منشور عبر موقع الفيس بوك، والتي تكون بمرفق مياه الوابورات بمدينة السنبلاوين.

قطع المياه بعدة مناطق بمحافظتي الدقهلية ودمياط:

حيث انه سيتم قطع الخدمة لمدة 8 ساعات، يوم غدا، السبت، الموافق 25 يونيو، بدء من الساعة السادسة صباحا وحتى الساعة الثانية ظهرا، وسينم قطع المياه عن مناطق طماي الزهايرة، والزهايرة، وميت غريطة، والمخزن، وكفر بدوي، وديو الوسطى، والحصاينة، والتوابع.

فيما أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في دمياط، عن قطع المياه عن بعض المناطق في مدينة كفر سعد والسنانية ومدينة ومركز كفر البطيخ ورأس البر، وذلك بعد الانتهاء من أعمال الصيانة بمحطة كفر سليمان.

كما طالبت الشركة من الجميع بضرورة تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الأعمال، مع توفير سيارات مياه نقية للمناطق المتأثرة، ويمكن طلبها بالاتصال عن طريق الخط الساخن 125.