انت الان تتابع خبر شهادات بنك القاهرة .. شوف الفائدة بكام بعد قرار المركزي والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يبحث الكثير من الأشخاص، عن تفاصيل شهادات بنك القاهرة تزامنا مع قرار البنك المركزي المصري مساء أمس الخميس بتثبيت سعر الفائدة على الإيداع والإقراض.

تفاصيل شهادات بنك القاهرة:

سعر الفائدة على الشهادة الثلاثية، وهي شهادة البريمو ذات العائد الثابت مدة استحقاق تصل إلى ثلاث سنوات بفائدة 13.25% سنويا للعائد شهريا، بدلا من 10.25%، وفائدة 13.5% سنويا للعائد ربع سنوي.

كما يمكن شراء شهادة البريمو بدء من 1000 جنيه مضاعفاته، لا يوجد حد أقصى للإصدار، ويمكن أيضا استرداد الشهادة بالكامل أو جزء من قيمة الشهادة حسب رغبة العميل، بعد 6 أشهر من تاريخ الإصدار.

فيما تصدر الشهادات من جميع فروع بنك القاهرة بجميع المحافظات، مع إمكانية منح قروض مقابل الشهادة وفتح حساب جاري أو حساب توفير، لإصدار الشهادة بشكل مجاني، حسب ما أعلنه بنك القاهرة في بيان رسمي.