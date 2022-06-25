انت الان تتابع خبر موعد سفر أول فوج من حجاج القرعة إلى السعودية .. الداخلية تعلنه والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت وزارة الداخلية المصرية، من خلال بيان منذ قليل، عن موعد سفر أول فوج من حجاج القرعة إلى المملكة العربية السعودية، وشددت على تقديم كافة أوجه الرعاية لحجاج القرعة لهذا العام.

موعد سفر أول فوج من حجاج القرعة إلى السعودية:

حيث يكون ذلك مع بدء الجسر الجوي بين مصر والمملكة العربية السعودية، اليوم الجمعة الموافق 24 الحالي، وهو الجسر الخاص بنقل حجاج بعثة القرعة إلى الأراضي المقدسة بالمملكة.

وكشفت الوزارة انه تم الانتهاء من إجراءات سفر الحجاج، وسيتم المتابعة بشكل مستمر للحجاج وذلك منذ مغادرتهم إلى الأراضي المقدسة وحتى عودتهم إلى أرض المملكة السعودية.

كما ناشدت وزارة الداخلية مع جميع مسئولي بعثة حج القرعة، والالتزام بالضوابط التي تم الإعلان عنها، لضمان سلامتهم وراحتهم خلال تأدية مناسك الحج.