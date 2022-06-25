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القاهرة في السبت 25 يونيو 2022 11:43 صباحاً - محمد السيد - /706805/الصومال--البرلمان-يصادق-بالإجماع-على-تعيين-عبدي-بري-رئيسا-للوزراء

أفادت وسائل إعلام صومالية بأن البرلمان الصومالى، اليوم السبت، قد صادق بالإجماع على قرار رئيس الجمهورية حسن شيخ محمود بتعيين حمزة عبدي بري رئيسا للوزراء.

دوت الخليج

تعيين بري رئيس وزراء الصومال

وذكرت وسائل إعلام محلية نقلا عن رئيس البرلمان عدن مادوبي، بأن جميع النواب الـ220 الحاضرين وافقوا على تعيين عبدي بري وهو برلماني ينتمي لولاية جوبالاند ولحزب رئيس الجمهورية.

ويأتى ذلك بعد ان أصدر الرئيس حسن شيخ محمود خلال منتصف الشهر الحالى، قرارا بتعيين عبدي بري رئيسا جديد للوزراء، خلفا لمحمد حسن روبلى، ويشار أن خلال رئاسته للوزراء شهدت البلاد أزمة سياسية والتي انتهت بإجراء انتخابات جديدة جاءت بشيخ محمود

ويذكر أن الرئيس الصومالى حسين شيخ محمود قد فاز خلال الجولة الثالثة من التصويت البرلماني على انتخاب الرئيس بحصوله على 214 صوتا ونافس شيخ محمود خلال هذه الإنتخابات الرئيس السابق محمد عبد الله فرماجو الذي حصل على 110 صوت فقط.

ويشار أن الصومال تعاني خلال الآونة الأخيرة حالة من الإنسداد السياسي نتيجة الخلافات الدائرة بين الحكومة من جهة ورؤساء الأقاليم والمعارضة من جهة اخري بشأن تفاصيل تتعلق بآلية إجراء الانتخابات وقد تسببت هذه الخلافات إلى تأجيل الانتخابات اكثر من مرة