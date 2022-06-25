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القاهرة في السبت 25 يونيو 2022 11:43 صباحاً - محمد السيد - /706804/النائب-عبده-أبو-عايشة-زيادة-مخصصات-الدعم-والحماية-الاجتماعية-والمعاشات-تأكيد-على-انحياز-الدولة-للمواطن

قال النائب عبده أبو عايشة، عضو مجلس الشيوخ، إن النجاح الذي حققه برنامج الإصلاح المالي والاقتصادي الذي نفذته مصر ، يعود في الأساس إلى الإرادة السياسية الواعية والقادرة من جانب الرئيس السيسي، على تحقيق الإصلاح الذي يتطلبه الاقتصاد المصري، والقضاء على بعض الاختلالات الهيكلية التي كانت موجودة به حتى ينطلق للمستقبل.

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ونوه أبو عايشة، في تصريحات للمحريين البرلمانيين اليوم، أن قيام مصر بالعمل، على توطين الصناعة وتعظيم الصادرات، وزيادة مخصصات الدعم والحماية الإجتماعية ومخصصات صناديق المعاشات، رغم الأزمة الاقتصادية العالمية وقبلها جائحة كورونا، والتي استمرت لنحو عامين، يؤكد أن هناك إصرار من جانب القيادة السياسية، على دعم البسطاء والفئات الأكثر احيتاجا رغم كل التحديات وهو ما يحسب للرئيس السيسي.

تحقيق التنمية الشاملة

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى استمرار تنفيذ المبادرات الرئاسية والتي تهدف لتحقيق التنمية الشاملة، ومنها مبادرة حياة كريمة لتنمية وتطوير حياة ما لايقل عن 60 ميلون مصري، ومبادرة 100 مليون صحة والأعمال والخطوات المتسارعة في مجال الطاقة والطاقة المتجددة.

ثورة اقتصادية

واختتم النائب عبده أبو عايشه، بأن ما يتم في مصر، من مجهودات تنموية جبارة، ينبىء بثورة اقتصادية وانطلاقة ضخمة خلال السنوات القليلة المقبلة.