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القاهرة في السبت 25 يونيو 2022 11:43 صباحاً - محمد السيد - /706802/حزب-النور-يعزي-أهل-سيناء-والشعب-المصري-في-وفاة-شيخ-المجاهدين-حسن-علي-خلف

يتقدم حزب النور بخالص العزاء، إلى أهل سيناء خصوصًا والشعب المصري عمومًا، في وفاة الشيخ حسن علي خلف شيخ المجاهدين في سيناء الذي وافته المنية عن عمر يناهز ٧٢ عاما والذي كان له دورًا بارزًا في حرب العاشر من رمضان -حرب أكتوبر- وفي مقاومة الاحتلال الصهيوني.

دوت الخليج حزب النور يعزي أهل سيناء والشعب المصري في وفاة شيخ المجاهدين حسن علي خلف وأضاف حزب النور، في بيان له: إننا ونحن نعزي أنفسنا اليوم في فقدان الشيخ حسن نثمن دور كل مخلص لبلاده مدافعًا عنها ضد من يعتدي على مقدساتها وهويتها، مدركًا للمخاطر والتهديدات التي تحيط بأمتنا العربية والإسلامية من جميع الجهات. شيخ المجاهدين حسن علي خلف وتابع الحزب: رحم الله شيخ المجاهدين وأسكنه فسيح جناته، ورزق أهله وذويه وكل أهالي سيناء الصبر والسلوان.

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