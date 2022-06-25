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القاهرة في السبت 25 يونيو 2022 11:43 صباحاً - محمد السيد - /706800/مراسم-استقبال-رسمية-لأمير-قطر-بقصر-الاتحادية

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، منذ قليل، الشيخ تميم بم حمد آل ثاني، أمير دول قطر، بقصر الاتحادية، حيث أقيمت مراسم استقبال رسمية وتم عزف السلام الجمهوري للبلدين.

دوت الخليج

الرئيس السيسي يستقبل أمير دولة قطر

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء أمس بمطار القاهرة، أمير دول قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والذي يحل ضيفًا عزيزًا على مصر في زيارة رسمية تستغرق يومين.

دعوة من الرئيس السيسي

وكان الرئيس السيسي، وجه دعوة من قبل إلى الشيخ تميم بن حمد لزيارة مصر؛ سلمها وزير الخارجية سامح شكري، معربًا عن أهمية مواصلة التشاور والعمل من أجل دفع العلاقات بين البلدين الشقيقين خلال المرحلة المُقبلة.

وزيرة الصناعة تلتقي عدد من كبار المسؤولين القطريين

وعقدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، منذ عدة أيام، سلسلة لقاءات رسمية مع الوزراء وكبار المسئولين بالحكومة القطرية، حيث عقدت الوزيرة اجتمعت مع أحمد بن محمد السيد وزير الدولة القطري للمناطق الحرة تناولت استعراض مقومات وإمكانيات المناطق الحرة بالبلدين والفرص الاستثمارية والمزايا الاستثنائية المتاحة بها، وسبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في هذا الصدد وذلك في إطار زيارتها الحالية للعاصمة القطرية الدوحة.

وزير المالية المصري يلتقي نظيره القطري

وكان وزير المالية الدكتور محمد معيط، عقد لقاءً ثنائيًا مع نظيره القطري علي بن أحمد الكواري، على هامش مشاركتهما في منتدى قطر الاقتصادي.

وأكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون الثنائى وتنمية العلاقات الاقتصادية، وتحفيز الاستثمارات بالبلدين وتطوير آليات العمل المشترك بين وزارتى المالية بالدولتين على نحو يساعد في تنسيق الرؤى والمواقف والسياسات المالية على المستوى الثنائي وفي المحافل الدولية وتبادل الخبرات بمختلف المجالات المرتبطة بالسياسات المالية بما في ذلك الضرائب والجمارك