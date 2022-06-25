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القاهرة في السبت 25 يونيو 2022 11:43 صباحاً - محمد السيد - /706796/علاقة-بايرن-ميونخ-وليفاندوفسكي-على-حافة-الهاوية-وترقب-من-برشلونة
ساءت العلاقة بين النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، وإدارة نادي بايرن ميونخ الأماني، وبدأت هذه العلاقة في التدهور منذ أكثر من 4 سنوات، ولكن ما جعل اللاعب يتحمل هو وجود المدرب هانز فليك، الذي كان رحيله عن تدريب الفريق بمثابة القشة التي قسمت ظهر البعير.
ويرصد دوت الخليج التفاصيل
وأكدت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، على أن اللاعب يرغب وبشدة الرحيل عن صفوف البايرن، وينتظر موقف برشلونة، الذي كان قد تواصل مع اللاعب خلال المرحلة الماضية للتعاقد معه خلال موسم الانتقالات الصيفية الجارية.
بدأت العلاقة في السوء بداية من عام 2018، وقبل كأس العالم بـ روسيا،وقتها أبدى ليفا، رغبته في الرحيل عن النادي البافاري، واللعب لصفوف نادي ريال مدريد، وبدأ وكيله بيني زاهافي، في التفاوض من جديد مع النادي الألماني، الذي صنع ما في وسعه حتى يقنع اللاعب في البقاء مع الفريق .
انسجم بعد ذلك ليفا، مع الفريق البافاري، وواصل تحقيق العديد من الأرقام القياسية، وساهم في تتويج الفريق بـ سداسية تاريخية، وجاء في المركز الثاني في ترتيب الأفضل في العالم، كما فاز بجائزة الحذاء الذهبي.
بعد رحيل هانز فليك لتدريب منتخب ألمانيا، لم يشعر بالراحة في التعامل مع المدرب الذي يقود الفريق في الوقت الحالي جوليان ناجليسمان، وأصبحت علاقتهم تسودها البرود.
على الجانب الآخر، أصبح فريق باريس سان جيرمان كاحائط السد أمام فريق برشلونة الإسباني، وبين رغباته في التعاقد مع عدد من اللاعبين خلال الميركاتو الصيفي الجاري، فكلما أراد الفريق الإسباني التعاقد مع أي صفقة جديدة لتدعيم صفوف الفريق، يزاحمه فريق البي إس جي عليها.
وكان قد أكدت بعض التقاريرعلى أن نادي برشلونة، دخل بقوة في مفاوضات مع المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، لضمه خلال الميركاتو الصيفي الجاري، ولكن دخل فريق باريس هو الآخر في الصفقة، حيث يرغب الفريق الفرنسي في تدعيم الهجوم الذي يضم أفضل لاعبي العالم كيليان مبابي، وليونيل ميسي.
كما يجري الفريق الفرنسي مفاوضات مع جانلوكا سكاماكا من ساسولو، لإضافته للفريق خلال الميركاتو الجاري.، وذلك وفقاً لما نشرته صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية.
برشلونة وتجديد عقد ديمبلي
يسابق فريق برشلونة الإسباني، الزمن من أجل حل مشاكله المالية والخاصة بقواعد اللعب المالي النظيف الذي يعاني منه في الدوري الإسباني، والتي تعوق محاولاته في تجديد عقد لاعبه الفرنسي عثمان يدمبيلي.
ويسعى فريق برشلونة، لتجديد عقد اللاعب، الذي ينتهي تعاقده بنهاية الشهر الجاري، حيث بدأ ديمبلي في البحث عن نادِ آخر ليكون وجهته بعد أن يغادر برشلونة، الذي طلب منه مدة حتى يسوي أموره ويقوم بتجديد تعاقده خلال المرحلة المقبلة.
وبحسب ما جاء في تقارير سكاي سبورتس الإنجليزية، فا ديمبلي ، قد ينتقل إلى أي من ( تشيلسي، بايرن ميونخ، أو باريس سان جيرمان)، ولكن اللاعب لم يحدد إلى الآن وجهته بعد، ولم يتخذ قراراً نهائياً بمغادرة فريق البلوجرانا أيضاً.
وأكدت التقارير الإنجليزية، على أن إصرارا تشافي المدير الفني للنادي الكتالوني، وراء محاولات إدارة برشلونة في حل أمورها المالية حتى يتثنى لها التجديد لديمبلي، حيث وضع المدير الفني لبرشلونة، التجديد للاعب الفرنسي على رأس أولوياته خال الموسم المقبل.
ويعاني برشلونة مع قواعد اللعب المالي النظيف، والذي يحكمه ويمنعه من قيد بعض الصفقات التي أجراها خلال الموسم الجاري مثل المدافع الدنماركي كريستينسن، والمهاجم الإيفواري فرانك كيسي.
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