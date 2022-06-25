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القاهرة في السبت 25 يونيو 2022 11:43 صباحاً - محمد السيد - /706796/علاقة-بايرن-ميونخ-وليفاندوفسكي-على-حافة-الهاوية-وترقب-من-برشلونة

ساءت العلاقة بين النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، وإدارة نادي بايرن ميونخ الأماني، وبدأت هذه العلاقة في التدهور منذ أكثر من 4 سنوات، ولكن ما جعل اللاعب يتحمل هو وجود المدرب هانز فليك، الذي كان رحيله عن تدريب الفريق بمثابة القشة التي قسمت ظهر البعير.

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وأكدت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، على أن اللاعب يرغب وبشدة الرحيل عن صفوف البايرن، وينتظر موقف برشلونة، الذي كان قد تواصل مع اللاعب خلال المرحلة الماضية للتعاقد معه خلال موسم الانتقالات الصيفية الجارية.

بدأت العلاقة في السوء بداية من عام 2018، وقبل كأس العالم بـ روسيا،وقتها أبدى ليفا، رغبته في الرحيل عن النادي البافاري، واللعب لصفوف نادي ريال مدريد، وبدأ وكيله بيني زاهافي، في التفاوض من جديد مع النادي الألماني، الذي صنع ما في وسعه حتى يقنع اللاعب في البقاء مع الفريق .

انسجم بعد ذلك ليفا، مع الفريق البافاري، وواصل تحقيق العديد من الأرقام القياسية، وساهم في تتويج الفريق بـ سداسية تاريخية، وجاء في المركز الثاني في ترتيب الأفضل في العالم، كما فاز بجائزة الحذاء الذهبي.

بعد رحيل هانز فليك لتدريب منتخب ألمانيا، لم يشعر بالراحة في التعامل مع المدرب الذي يقود الفريق في الوقت الحالي جوليان ناجليسمان، وأصبحت علاقتهم تسودها البرود.

على الجانب الآخر، أصبح فريق باريس سان جيرمان كاحائط السد أمام فريق برشلونة الإسباني، وبين رغباته في التعاقد مع عدد من اللاعبين خلال الميركاتو الصيفي الجاري، فكلما أراد الفريق الإسباني التعاقد مع أي صفقة جديدة لتدعيم صفوف الفريق، يزاحمه فريق البي إس جي عليها.