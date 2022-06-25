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القاهرة في السبت 25 يونيو 2022 11:43 صباحاً - محمد السيد - /706793/صناعة-البرلمان-تبدأ-زيارتها-الميدانية-بالغردقة-لتفقد-المنطقة-الصناعية-وبحث-مشكلات-المستثمرين

انطلق صباح اليوم وفد من لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب معتز محمود، في زيارة إلى المدينة الصناعية بالغردقة، لمتابعة التحديات التي تواجه المصنعين والمستثمرين بالمدينة.

دوت الخليج تفقد المنطقة الصناعية وبحث مشكلات المستثمرين ويلتقي وفد اللجنة، اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر لبحث معوقات المستثمرين وتحديات الصناعة ويناقش وفد لجنة الصناعة، حجم التحديات والمشاكل التي تواجه المستثمرين والمصنعين. ومن المقرر، أن تبحث اللجنه خلال لقاء مفتوح مع المستثمرين، توفير المواد الخام وارتفاع الأسعار ومنظومة الترخيص، ومن المقرر أن يحضر مجموعة من التنفيذيين بالجهات والوزارات المختلفة للوصول لحلول جذرية لهذه المعوقات، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الدولة لدعم قطاع الصناعة. ويضم وفد اللجنه النائب معتز محمد محمود رئيس اللجنه ومحمد سعد عوض الله وكيل اللجنه وشحاته ابوزيد امين سر اللجنه ، والنواب محمد حمدي موسي وخالد القط وعادل عامر ومصطفي بدران.

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