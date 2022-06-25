تعرف على موعد مسابقة 30 الف معلم 2022

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القاهرة في السبت 25 يونيو 2022 11:43 صباحاً - محمد السيد - كشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، موعد الإعلان عن فتح باب التقديم بمسابقة وزارة التربية والتعليم للتعاقد مع 30 ألف معلم للعام الدراسي الجديد 2022/2023، التي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

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وفي نهاية يناير الماضي، كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه بإجراء إعلان مسابقة لتعيين 30 ألف معلم سنويًا لمدة 5 سنوات، وذلك لتلبية احتياجات تطوير قطاع التعليم، على أن تبدء الدفعة الأولى بمسابقة سد العجز المعلمين خلال العام المالي 2022/ 2023.

موعد مسابقة ٣٠ ألف معلم في مصر

وقال الدكتور طارق شوقي، إنه سيتم عقد مؤتمر صحفيا للإعلان عن تفاصيل المسابقة المركزية للتعاقد مع 30 ألف معلم مساعد للعام المالي 2022/2023، وذلك بحضور الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

وأضاف وزير التربية والتعليم، إنه سيتم الإعلان عن تفاصيل المسابقة يوم الأحد الموافق 26 يونيو 2022 الساعة الثالثة عصرًا، بمقر مركز إعداد القادة للقطاع الحكومي 13 شارع صلاح سالم بجوار الجهاز المركزي للمحاسبات.

وأعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، خلال إلقائه البيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة 2022-2023 بمجلس النواب، تخصيص 5 مليارات جنيه بمشروع موازنة العام المالي المقبل لتعيين 60 ألفًا من المعلمين والأطباء والصيادلة وتلبية الاحتياجات الأخرى بمختلف قطاعات الدولة، بحسب بيان سابق من وزارة المالية.

ومن المقرر، إن يتناول المؤتمر الصحفي الأحد المقبل، تفاصيل مسابقة التعاقد مع 30 ألف معلم لسد العجز بين أعضاء هيئة التدريس بالمدارس، وتتضمن التفاصيل تحدد الشروط المطلوبة للتقديم، إضافة إلى تحديد التخصصات التي لها أولوية في الاستعانة بها.

كما سيتناول المؤتمر الإجراءات والآليات التي تحدد المقبولين في المسابقة، إضافة إلى خطوات واليات التقديم، إضافة إلى موعد التقديم الرسمي بمسابقة ال٣٠ ألف معلم.

وأضاف وزير التربية والتعليم، في تصريحات صحفية سابقة، إن الأولوية في مسابقة ال٣٠ ألف معلم من المعلمين المعينين ستكون لسد الفجوة في المرحلة التعليمية الأولى، نظرا لأهمية هذه المرحلة في تربية وتعليم النشء، مشددا على أنه لن يكون هناك أي مجال للوساطة.

واضاف الدكتور طارق شوقي، إن المسابقة تستهدف سد العجز في تخصصات مرحلة التعليم الأساسي ومدارس حياة كريمة، مشددا على أن المسابقة متاحة للجميع ولا يوجد أولوية سوى للأكفاء والذي يجتاز الاختبارات التي تحددها الوزارة .