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القاهرة في السبت 25 يونيو 2022 11:43 صباحاً - محمد السيد - /706785/الموت-يفجع-رنا-سماحة-في-وفاة-شخصين-من-عائلتها

أعلنت الفنانة رنا سماحة عن وفاة شخصين من أسرتها بجانب دخول آخر للعناية المركزة في حالة خطيرة.

دوت الخليج يرصد تفاصيل أزمة رنا سماحة

الموت يفجع رنا سماحة

كتبت الفنانة رنا سماحة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “اللهم أجرنا في مصيبتنا إنا لله وإنا إليه راجعون”.

وأضافت: “حبيبتي أَهِلّه كريم محمد سماحة، ٧ سنوات ملاك في الجنة، وأخوها حمزة ٣ سنوات ملاك في الجنة الاثنين راحوا”.

وأضافت قائلة: “ووالدهم ابن عمي كريم محمد سماحة في العناية المركزة إثر حادث، حكمتك يا رب لطفك صبرنا يا الله”، وتفاعل معها الجمهور والمتابعين من خلال خاصية التعليقات.

أزمات رنا سماحة

وفي سياق متصل كانت الفنانة رنا سماحة عانت منذ شهر مارس الماضي، بعد وفاة عمها محمد سماحة، وجاء ذلك عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وكتبت وقتها عبر صفحتها الرسمية: «إنا لله وإنا إليه راجعون انتقل إلى رحمة الله عمي محمد سماحه مع السلامة يا حبيبي».

ويشار أن رنا سماحة كانت قد طرحت مؤخرا أغنية تحمل اسم “حبيب مامي” والأغنية من كلمات أحمد حسن راؤول ولحنها محمد فخراني وتوزيع جلال فهمي وميكس وماستر ماهر صلاح.

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وتقول كلمات الأغنية: «حبيب مامي وروح مامي جيت خليت الدنيا دي غير.. من وأنت يدوب جوايا وأنا طايرة من الفرحة دي طير.. حتة من الروح والقلب.. واخد كل التفكير.. عوضي من الدنيا يارب يخليك ليا و تبقا بخير».

ويذكر أن آخر أعمال رنا سماحة قبل أغنية حبيب مامي، كانت أغنية “أوبا” وكانت من كلمات أحمد حسن راؤول وتوزيع وسام عبد المنعم، وألحان أحمد زعيم، بجانب دعاء دينى يحمل اسم يا واسع الرحمات.

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ويذكر أن الفنانة رنا سماحة كانت قد رفضت من قبل كشف أسرار علاقتها بزوجها وحقيقة انفصالها وقالت في تصريحات لها إنها صديقة سامر أبو طالب منذ 15 عامًا.