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حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم السبت 26-6-2022

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حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 25 يونيو 2022 08:22 صباحاً - حظك اليوم برج الحمل السبت 26/6/2021

مهنياً: أنت نشيط وحيوي ولديك القدرة على إتمام العديد من المهام الصعبة الموكلة إليك في العمل وتكون ناجحاً في تطوير مهاراتك.

عاطفياً: تقابل شخصًا على الجانب الآخر يثير إعجابك ، لكنك تحتفظ به سراً حتى تتعرف عليه بشكل أفضل.

صحياً: إن إثارة توترك اليوم يمكن أن يسبب لك إزعاجاً كبيراً ، لذا تخلص منه بالمشي مع أحد أفراد الأسرة.

حظك اليوم برج الثور السبت 26/6/2021

مهنياً: أعد النظر في كيفية إهدار المال ، فقد تقع في مشاكل مالية إذا لم تتصرف بحكمة وتذكر أن تدخر درهمك الأبيض ليومك المظلم.

عاطفياً: استمع إلى الشريك ، إذا تبنت الصراحة في علاقتك معه ، فسيرد الجميل ويكون مرتاحاً

صحياً: قلل من رفع الأثقال قدر الإمكان ، حيث أنك لم تتخلص من آلام الظهر تمامًا

حظك اليوم برج الجوزاء السبت 26/6/2021

مهنياً: الحظ يرافقك أينما ذهبت ، ويقدم لك المساعدة والدعم والراحة لعملك إذا كان معقداً .

عاطفياً: ابتعد عن السطحية في علاقاتك مع الشريك وكن أكثر تعمقاً معه ، فهذا يفيدك أكثر ويقوي العلاقة بينكما.

صحياً: يساعد على تخصيص ساعة للمشي أو الركض في الصباح ، وستشعرين براحة شديدة طوال اليوم.

حظك اليوم برج السرطان السبت 26/6/2021

مهنياً: يبدو أن العبء على كتفيك يزداد ثقلاً ، فلا بأس بمشاركته مع الزملاء المقربين وأصدقاء العمل.

عاطفياً: تشعر أن من تحب يضغط عليك ويطلب منهم صراحة إصلاح الأمور وتنظيف الأجواء المشحونة بينكما.

صحياً: إذا كنت تواجه مشكلة في تقليل شهيتك ، فقط قم بزيارة أخصائي التغذية اليوم قبل الغد

حظك اليوم برج الأسد السبت 26/6/2021

مهنياً: لديك حاجة ملحة للراحة لاستئناف نشاطك بحماس وإنجاز مهامك. يؤدي الاستمرار في العمل إلى الملل واختفاء الإبداع. رقم حظك اليوم يا ليو هو 5.

عاطفياً: يتم حل مشاكلك العاطفية تدريجياً ، وتعود علاقتك بحبيبك إلى وقتها السابق ، وتعود الأيام الجيدة إلى حياتك العاطفية.

صحياً: تشعر بتعب بسيط في معدتك ، والسبب كثرة التعب ويهيج أعصابك.

حظك اليوم برج العذراء السبت 26/6/2021

مهنياً: لا تلعب بالنار لأنك لن تحرق أصابعك فحسب ، بل ستشعل أعصابك واستقرارك ، لكن زملائك في العمل سيدعمونك.

عاطفياً: إذا كنت عازباً ، يمكن أن تأخذ مشاعرك شكلاً جديداً وتصل إلى مراحل غير متوقعة ، لذلك تطمح إلى الكمال في الحب.

صحياً: نظراً للوزن الزائد الذي وصلت إليه ، فإنك تواجه قراراً حاسماً بالتخلص منه ، فافعل ما هو ضروري.

حظك اليوم برج الميزان السبت 26/6/2021

مهنياً: انطباعك عن زميل في العمل غير عادل بالنسبة له ، والأيام تخبرك بمدى الخطأ الذي ارتكبته بحقه.

عاطفياً: لا تضغط على الشريك ، فهو يبحث عن مبرر لذلك من الأفضل أن تستوعبه بسرعة حتى لا تتحول الأمور إلى ما هو غير جيد لك.

صحياً: لا تتردد في الاتصال بطبيب الأسنان وتحديد موعد معه لفحص أسنانك

حظك اليوم برج العقرب السبت 26/6/2021

مهنياً: تعاني من التأخير ، ويشتعل غضبك كثيراً ، وتتذمر وتتطرف في مواقفك ، لكن احذر من تفاقم صراع يثيرك.

عاطفياً: افتح قلبك للشريك ، ستجد أنك سترتاح نفسياً ، وتنعم براحة البال ومن يفهمك

صحياً: يمكنك المكوث في الفراش لمدة يومين أو ثلاثة أيام بناءً على نصيحة الطبيب للتخلص من التعب

حظك اليوم برج القوس السبت 26/6/2021

مهنياً: يمكنك التحقق من شيء ما ، أو البحث عن الحقيقة ، أو مراقبة ما يحدث ، أو أداء مهمة معينة تأخذ بُعدًا كبيرًا ، لذا كن يقظًا.

عاطفياً: عليك تقديم تنازلات أو إعادة النظر في مواقف معينة أثارت احتياطي الحبيب أو عدم رضاه.

صحياً: الجو السلبي من حولك عامل رئيسي في زيادة الضغوط على حياتك

حظك اليوم برج الجدي السبت 26/6/2021

مهنياً: حتى لو أوقعتك الظروف ، ثابر وجدد المحاولات البناءة ، تذكر أنه يوم جميل وأن طموحاتك وآمالك يجب ألا تصطدم بالجدار.

عاطفياً: أحسم أمري وأقدم لمشروع الخطوبة ، اليوم جيد ، وضعك المادي جيد ، والشريك ينتظر آخر كلمة منك.

صحياً: الانتفاخ ، وعسر الهضم ، والسبب هو الإفراط في تناول الطعام ، ولكن العلاج موجود.

حظك اليوم برج الدلو السبت 26/6/2021

مهنياً: تم تعزيز قدراتك ، وتجد حلولاً للقضايا العالقة ، وتبدأ علاقة جديدة ، وتعرف الاتصالات المهمة المتعلقة برحلة أو نقل.

عاطفياً: جو من الشك مع الحبيب ، كن عاقلًا ، فقد تصاب بخيبة أمل نتيجة سلوك غير مسبوق من جانبه

صحياً: قلل من الأعمال غير الضرورية ، ودع أصحابها يقومون بذلك ، واحصل على قسط من الراحة

حظك اليوم برج الحوت السبت 26/6/2021

مهنياً: عناوين مهمة وكبيرة للخطوة التالية ، لكن الإنجازات قد تستغرق بعض الوقت ، لذلك لا تتسرع في عدم دفع الثمن.

عاطفياً: الوضع العاطفي يشهد خلافات وخلافات لن تزول قريباً ، والجو أكثر إيجابية معك ويجلب لك المفاجآت.

صحياً: لا تخاطر بصحتك مقابل حفنة من المال ستكسبه مقابل العمل الإضافي

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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