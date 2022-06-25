حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم السبت 26-6-2022

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 25 يونيو 2022 08:22 صباحاً - حظك اليوم برج الحمل السبت 26/6/2021

مهنياً: أنت نشيط وحيوي ولديك القدرة على إتمام العديد من المهام الصعبة الموكلة إليك في العمل وتكون ناجحاً في تطوير مهاراتك.

عاطفياً: تقابل شخصًا على الجانب الآخر يثير إعجابك ، لكنك تحتفظ به سراً حتى تتعرف عليه بشكل أفضل.

صحياً: إن إثارة توترك اليوم يمكن أن يسبب لك إزعاجاً كبيراً ، لذا تخلص منه بالمشي مع أحد أفراد الأسرة.

حظك اليوم برج الثور السبت 26/6/2021

مهنياً: أعد النظر في كيفية إهدار المال ، فقد تقع في مشاكل مالية إذا لم تتصرف بحكمة وتذكر أن تدخر درهمك الأبيض ليومك المظلم.

عاطفياً: استمع إلى الشريك ، إذا تبنت الصراحة في علاقتك معه ، فسيرد الجميل ويكون مرتاحاً

صحياً: قلل من رفع الأثقال قدر الإمكان ، حيث أنك لم تتخلص من آلام الظهر تمامًا

حظك اليوم برج الجوزاء السبت 26/6/2021

مهنياً: الحظ يرافقك أينما ذهبت ، ويقدم لك المساعدة والدعم والراحة لعملك إذا كان معقداً .

عاطفياً: ابتعد عن السطحية في علاقاتك مع الشريك وكن أكثر تعمقاً معه ، فهذا يفيدك أكثر ويقوي العلاقة بينكما.

صحياً: يساعد على تخصيص ساعة للمشي أو الركض في الصباح ، وستشعرين براحة شديدة طوال اليوم.

حظك اليوم برج السرطان السبت 26/6/2021

مهنياً: يبدو أن العبء على كتفيك يزداد ثقلاً ، فلا بأس بمشاركته مع الزملاء المقربين وأصدقاء العمل.

عاطفياً: تشعر أن من تحب يضغط عليك ويطلب منهم صراحة إصلاح الأمور وتنظيف الأجواء المشحونة بينكما.

صحياً: إذا كنت تواجه مشكلة في تقليل شهيتك ، فقط قم بزيارة أخصائي التغذية اليوم قبل الغد

حظك اليوم برج الأسد السبت 26/6/2021

مهنياً: لديك حاجة ملحة للراحة لاستئناف نشاطك بحماس وإنجاز مهامك. يؤدي الاستمرار في العمل إلى الملل واختفاء الإبداع. رقم حظك اليوم يا ليو هو 5.

عاطفياً: يتم حل مشاكلك العاطفية تدريجياً ، وتعود علاقتك بحبيبك إلى وقتها السابق ، وتعود الأيام الجيدة إلى حياتك العاطفية.

صحياً: تشعر بتعب بسيط في معدتك ، والسبب كثرة التعب ويهيج أعصابك.

حظك اليوم برج العذراء السبت 26/6/2021

مهنياً: لا تلعب بالنار لأنك لن تحرق أصابعك فحسب ، بل ستشعل أعصابك واستقرارك ، لكن زملائك في العمل سيدعمونك.

عاطفياً: إذا كنت عازباً ، يمكن أن تأخذ مشاعرك شكلاً جديداً وتصل إلى مراحل غير متوقعة ، لذلك تطمح إلى الكمال في الحب.

صحياً: نظراً للوزن الزائد الذي وصلت إليه ، فإنك تواجه قراراً حاسماً بالتخلص منه ، فافعل ما هو ضروري.

حظك اليوم برج الميزان السبت 26/6/2021

مهنياً: انطباعك عن زميل في العمل غير عادل بالنسبة له ، والأيام تخبرك بمدى الخطأ الذي ارتكبته بحقه.

عاطفياً: لا تضغط على الشريك ، فهو يبحث عن مبرر لذلك من الأفضل أن تستوعبه بسرعة حتى لا تتحول الأمور إلى ما هو غير جيد لك.

صحياً: لا تتردد في الاتصال بطبيب الأسنان وتحديد موعد معه لفحص أسنانك

حظك اليوم برج العقرب السبت 26/6/2021

مهنياً: تعاني من التأخير ، ويشتعل غضبك كثيراً ، وتتذمر وتتطرف في مواقفك ، لكن احذر من تفاقم صراع يثيرك.

عاطفياً: افتح قلبك للشريك ، ستجد أنك سترتاح نفسياً ، وتنعم براحة البال ومن يفهمك

صحياً: يمكنك المكوث في الفراش لمدة يومين أو ثلاثة أيام بناءً على نصيحة الطبيب للتخلص من التعب

حظك اليوم برج القوس السبت 26/6/2021

مهنياً: يمكنك التحقق من شيء ما ، أو البحث عن الحقيقة ، أو مراقبة ما يحدث ، أو أداء مهمة معينة تأخذ بُعدًا كبيرًا ، لذا كن يقظًا.

عاطفياً: عليك تقديم تنازلات أو إعادة النظر في مواقف معينة أثارت احتياطي الحبيب أو عدم رضاه.

صحياً: الجو السلبي من حولك عامل رئيسي في زيادة الضغوط على حياتك

حظك اليوم برج الجدي السبت 26/6/2021

مهنياً: حتى لو أوقعتك الظروف ، ثابر وجدد المحاولات البناءة ، تذكر أنه يوم جميل وأن طموحاتك وآمالك يجب ألا تصطدم بالجدار.

عاطفياً: أحسم أمري وأقدم لمشروع الخطوبة ، اليوم جيد ، وضعك المادي جيد ، والشريك ينتظر آخر كلمة منك.

صحياً: الانتفاخ ، وعسر الهضم ، والسبب هو الإفراط في تناول الطعام ، ولكن العلاج موجود.

حظك اليوم برج الدلو السبت 26/6/2021

مهنياً: تم تعزيز قدراتك ، وتجد حلولاً للقضايا العالقة ، وتبدأ علاقة جديدة ، وتعرف الاتصالات المهمة المتعلقة برحلة أو نقل.

عاطفياً: جو من الشك مع الحبيب ، كن عاقلًا ، فقد تصاب بخيبة أمل نتيجة سلوك غير مسبوق من جانبه

صحياً: قلل من الأعمال غير الضرورية ، ودع أصحابها يقومون بذلك ، واحصل على قسط من الراحة

حظك اليوم برج الحوت السبت 26/6/2021

مهنياً: عناوين مهمة وكبيرة للخطوة التالية ، لكن الإنجازات قد تستغرق بعض الوقت ، لذلك لا تتسرع في عدم دفع الثمن.

عاطفياً: الوضع العاطفي يشهد خلافات وخلافات لن تزول قريباً ، والجو أكثر إيجابية معك ويجلب لك المفاجآت.

صحياً: لا تخاطر بصحتك مقابل حفنة من المال ستكسبه مقابل العمل الإضافي