كلمة الرئيس السيسى أمام تجمع «بريكس بلس» تتصدر اهتمامات الصحف

جدة - نرمين السيد - ففى (أخبار اليوم) وتحت عنوان (الرئيس لقمة البريكس: مصر مستمرة فى تنفيذ مبادرات تحقيق التنمية الشاملة للشعب المصري)، نقلت الصحيفة كلمة الرئيس السيسى خلال مشاركته فى جلسة الحوار رفيعة المستوى للتنمية العالمية فى إطار تجمع "بريكس بلس"، والتى أكد خلالها أن مصر تثمن حرص تجمع "البريكس" على تبنى رؤية مشتركة تجاه قضايا الدول النامية.

كما أكد حرص مصر على الاستمرار فى تنفيذ مبادرات تحقيق التنمية الشاملة للشعب المصري.. وشدد على تكاتف الجهود الدولية لمواجهة تحديات الإرهاب وتغير المناخ.

وتحت عنوان (الرئيس يستقبل وزير الدفاع).. ذكرت صحيفة (أخبار اليوم) أن الرئيس السيسى استقبل، أمس، الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، حسبما صرح السفير بسام راضى المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.

وتحت عنوان (غدا.. الإعلان عن تفاصيل مسابقة تعيين 30 ألف معلم).. ذكرت صحيفة (الجمهورية) أن وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى طارق شوقى ورئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة الدكتور صالح الشيخ سيعلنان، غداً /الأحد/ عن تفاصيل المسابقة المركزية للتعاقد مع 30 ألف معلم مساعد للعام المالى (2022-2023).

وأضافت الصحيفة أن تفاصيل المسابقة تعلن بمقر مركز إعداد القادة للقطاع الحكومي، وتأتى تلك المسابقة ضمن جهود الحكومة لسد العجز فى أعداد المعلمين بالمدارس لتحسين جودة العملية التعليمية.

وذكرت صحيفة (المصرى اليوم) تحت عنوان "وصول أول أفواج بعثة حج القرعة إلى المدينة المنورة.. واستعدادات لاستقبال باقى الرحلات"، أن أول فوج من حجاج بعثة القرعة وصل إلى المدينة المنورة أمس، فيما يصل باقى الحجاج خلال الأيام المقبلة، وتم تسليم جوازات وتذاكر السفر إلى الحجاج، وكذا ملابس الإحرام المهداة من وزارة الداخلية، سواء إلى الرجال مطبوعًا عليها علم مصر، أو الجلباب الأبيض وغطاء الرأس (الطرحة) إلى النساء.

ونقلت الصحيفة تأكيد اللواء علاء الأحمدى مساعد وزير الداخلية لقطاع الشؤون الإدارية رئيس بعثة الحج المصرية، أن رحلة الحاج ستكون لمدة 21 يومًا، لتجنب طول فترة اختلاطهم بالحجاج من باقى الجنسيات، وذلك فى إطار الإجراءات الاحترازية التى تتخذها البعثة، حفاظًا على الأحوال الصحية لضيوف الرحمن، لافتًا إلى أنه تم اختيار أكفأ الضباط وأكثرهم خبرة لمرافقة الحجاج خلال أدائهم المناسك.

وأشاد الأحمدى بالتسهيلات الكبيرة التى قدمتها السلطات السعودية للحجاج المصريين هذا العام، وأكد أن استراتيجية وزارة الداخلية فى تنظيم حج القرعة تعتمد على تقديم أفضل الخدمات والمميزات لحجاج بيت الله الحرام بأقل الأسعار، كاشفًا عن حزمة من الخدمات المميزة التى تقدمها البعثة لحجاجها؛ من حيث منظومة الإقامة بمكة المكرمة والمدينة المنورة، أو فى منطقة المشاعر المقدسة، وكذا منظومة التغذية، حيث نجحت فى حجز أماكن إقامة مميزة للحجاج فى المنطقة المركزية بمكة والمدينة، رغم الارتفاع الكبير فى الأسعار.

وعالميا.. ذكرت صحيفة (الأهرام) تحت عنوان (دول أوروبا تبحث فى قمتين توحيد مواقفها لمواجهة روسيا)، أن قادة دول مجموعة السبع يبحثون فى ألمانيا اعتبارًا من غد الأحد فى جبال الألب البافارية، ومسئولى دول حلف "الناتو" اعتبارًا من الثلاثاء المقبل فى مدريد، محاولة الحفاظ على وحدة مواقفهم، وبحث سبل مواصلة تقديم الدعم لأوكرانيا.

وأضافت الصحيفة أن المسئولين الغربيين قد يتحدثون عن الدعوة التى أطلقها المستشار الألمانى هذا الأسبوع إلى وضع "خطة مارشال" لإعادة إعمار أوكرانيا، أى خطة مساعدات كتلك التى قدمتها واشنطن بعد الحرب العالمية الثانية، وساعدت أوروبا المنكوبة على الوقوف على قدميها.

وأشارت إلى أنه من المتوقع أن يطلب الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى المزيد من الأسلحة لبلاده وضغطًا إضافيًا على موسكو، ذلك خلال لقاء عبر الفيديو مع قادة مجموعة السبع المجتمعين فى قصر إلماو‪.. كما يلقى زيلينسكى كلمة أيضًا أمام الدول الثلاثين الأعضاء فى حلف "الناتو" فى آخر مرحلة من نشاطات دبلوماسية مكثّفة بدأت الخميس الماضي، خلال قمة للقادة الأوروبيين فى بروكسل، حيث منحت أوكرانيا صفة "مرشح" لعضوية الاتحاد الأوروبي.‪