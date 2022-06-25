تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة بيراميدز غداً فى الدوري

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القاهرة في السبت 25 يونيو 2022 07:46 صباحاً - محمد السيد - /706767/تشكيل-الأهلي-المتوقع-لمواجهة-بيراميدز-غدا-فى-الدوري

من المقرر أن يختتم النادي الأهلي تدريباته الجماعية اليوم السبت استعداداً لمباراته ضد بيراميدز غدا الأحد في الدور ربع النهائي لبطولة كأس مصر.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة بيراميدز

في حراسة المرمي: محمد الشناوي

في خط الدفاع:محمود وحيد – ياسر إبراهيم – رامي ربيعة – كريم فؤاد.

فى خط الوسط:إليو ديانج –مجدي قفشة – عمرو السولية.

فى خط الهجوم: حسين الشحات – محمد شريف – طاهر محمد طاهر.

نتيجة مباراة الأهلي والزمالك

انتهت مباراة الأهلي والزمالك بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2 – 2، في المباراة التي أقيمت على ملعب الأهلي وي السلام ضمن منافسات بطولة الدوري العام.

ونجح محمد شريف في إحراز الهدف الأول للنادي الأهلي في مرمى نادي الزمالك، في الدقيقة 12 من عمر اللقاء، واستغل شريف خطأ مدافع الزمالك محمد عبد الغني الذي قام بإرجاع الكرة عن طريق الخطأ إلى الخلف ليحرز محمد شريف الكرة من فوق حارس الزمالك محمد عواد.

فيما سجل نادي الزمالك هدف التعادل في مرمى النادي الأهلي عن طريق أشرف بن شرقي في الدقيقة 67 من عمر المباراة بعد عرضية من شيكابالا.

فيما محمود عبد الرزق شيكابالا بالهدف الثاني في شباك النادي الأهلي في الدقيقة 75 من عمر المباراة، بعد عرضية من يوسف أسامة نبيه.

ثم أحرز صلاح محسن هدف التعادل في الدقيقة 80 لتصبح النتيجة 2-2 ضمن منافسات بطولة الدوري العام في المباراة التي تقام على ملعب الأهلي وي السلام.

تشكيل الأهلي

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: علي معلول، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، محمد هاني

خط الوسط: حمد فتحي وعمرو السولية

خط الوسط الهجومي: محمد مجدي أفشة، أحمد عبد القادر، وبيرسي تاو

خط الهجوم: محمد شريف

تشكيل الزمالك

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: محمد عبد الغني ومحمود حمدي الونش ومحمد عبد الشافي وعبد الله جمعة.

خط الوسط: إمام عاشور ومحمد أشرف روقا وأشرف بن شرقي وأحمد سيد زيزو وسيد عبد الله.

خط الهجوم: عمر السعيد.