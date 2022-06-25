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القاهرة في السبت 25 يونيو 2022 07:46 صباحاً - محمد السيد - /706764/نادي-إنبي-يجري-اختيارات-للناشئين-والبراعم-في-كرة-القدم-على-ملاعب-ستاد-بركة-الحاج

يجري اليومالسبت، نادي إنبي اختبارات للناشئين والبراعم من مواليد 2003/2015 في كرة القدم على ملاعب ستاد نادي بركة الحاج الرياضي ، تحت اشرف أكاديميات بركة الحاج الكابتن صبحي زاهر ، والكابتن محمد زكري والكابتن تامر زكري والكابتن محمود الصعيدي والكابتن رمضان حسن والكابتن شعبان رمضان والكابتن محمد حمامه والكابتن عبدالعظيم زيدان والكابتن عبد الظاهر شاهين والكابتن شحته برق والكابتن عمر هيكل وكريم ديدي.

دوت الخليج ويقوم بإجراء اختبارات الناشئين والإشراف عليها كل من الكابتن عماد جابر ،نائب مدير قطاع الناشئين لنادي انبي والكابتن عصام حجازيمدير اداري قطاع الناشئين بالنادي والكابتن الليثي مختارمدير اداري الفريق الأول لنادي انبي. نادي إنبي يجري اختيارات للناشئين والبراعم في كرة القدم على ملاعب ستاد بركة الحاج وقامت أكاديميات بركة الحاج لكرة القدم بتجهيز الملاعب بجانب الانتهاء من كافة الاستعدادات اللازمة لاستقبال الناشئين من مختلف الأعمار على ملاعب ستاد نادي بركة الحاج متمنيين التوفيق والسداد للجميع اللاعبين واكتشاف العديد من المواهب .

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